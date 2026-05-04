SWR Symphonieorchester: Was François-Xavier Roth in dieser Saison vorhat

Zweite Chance. Der neue Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters stellt das breit gefächerte Programm seiner nächster Saison vor.
Auch „Ein Heldenleben“ von Richard Strauss wird François-Xavier Roth mit seinem SWR Symphonieorchester im Herbst aufführen – auf Gastspielreise zudem in der Kölner Philharmonie. In der Domstadt also, wo der Franzose 2024 mit einer #MeToo-Affäre für Schlagzeilen gesorgt hatte, wo er als Generalmusikdirektor abtreten musste, weil er sexuelle SMS und Bilder an Musikerinnen verschickte. Der Südwestrundfunk aber hat an ihm als Chefdirigenten und Nachfolger von Teodor Currentzis festgehalten, gab Roth eine zweite Chance. Mit dieser Hypothek dirigiert der 56-Jährige aktuell seine erste Saison – und hat dafür vergangene Woche in Stuttgart, im Funkstudio Berg, das Programm für die kommende Spielzeit 2026/2027 vorgestellt.