SWR-Symphonieorchester: Affirmation und Irritation

1 Im Kollektiv wie solistisch glänzend: das SWR-Symphonieorchester Foto: SWR/Ralf Brunner

Zur Saisoneröffnung huldigt das SWR-Symphonieorchester dem 200-Jahr-Jubilar Anton Bruckner. Vor lauter lautstarkem Lob und Preis klingeln einem im Stuttgarter Beethovensaal die Ohren.











Ganz viel C-Dur, ganz viel Jubel. „Te Deum laudamus“, „Dich, Gott, loben wir“ singt einstimmig der der Chor, der an diesem Abend aus zwei Chören (dem WDR-Rundfunkchor und dem SWR-Vokalensemble, beide sehr gut einstudiert) besteht. So beginnt, prächtig und machtvoll, das „Te Deum“, mit dem das SWR-Symphonieorchester zum Auftakt seiner chefdirigentenlosen Saison am Donnerstagabend seine Konzert-Hommage zu Anton Bruckners 200. Geburtstag beschließt.