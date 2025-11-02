SWR Symphonieorchester: Abgesang auf das gedruckte Programmheft

Das SWR Symphonieorchester und Sol Gabetta haben im Beethovensaal unter der Leitung von Pierre Bleuse Neues und Romantisches gespielt. Infos gab es nur noch digital.
Was wäre, wenn während eines Klassikkonzerts tatsächlich alle 2100 Zuhörenden ihr Handy zückten, den Rat der freundlichen Stimme folgend? In den Konzerten des SWR Symphonieorchesters im Stuttgarter Beethovensaal wird jetzt zu Beginn darauf hingewiesen, bitte den QR-Code auf dem Ablaufzettel einzuscannen, um sich während des Konzerts im digitalen Programmheft über Werke und Mitwirkende zu informieren. Gedruckte Hefte gibt es nicht mehr.