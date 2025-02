Trubel gab es am Wochenende in den sozialen Medien rund um SWR-Moderatorin Tatjana Geßler. Zwei Followern schickten der 52-Jährigen ein Foto, auf dem sie, schwer gezeichnet im Krankenhaus zu sehen ist.

Das Bild zeigt die TV-Moderatorin im Patientenkittel in einem Krankenbett. Sie scheint auf der Intensivstation an Schläuche angeschlossen zu sein und lächelt unter verschmiertem Make-up tapfer in die Kamera. Geßler war schockiert, als sie das Foto am Sonntag sah. Denn die Moderatorin ist kerngesund, das Foto ist mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) generiert und bearbeitet.

Betrüger behaupten: Moderatorin liegt nach einem Unfall im Krankenhaus

Das Bild kursierte in den sozialen Medien mit einer Nachricht. Darin wurde verbreitet, dass Geßler einen Unfall gehabt habe. Gleichzeitig baten diejenigen, die sie versendeten, um Geld für die Begleichung der Krankenhauskosten. Erst als Fans die Nachricht an Tatjana Geßlers echtes Profil weiterleiteten, erfuhr die 52-Jährige davon – offensichtlich handelt es sich um einen Betrugsversuch. An wie viele ihrer rund 75.000 Follower das Foto verschickt wurde, ist nicht bekannt.

Am Sonntagabend postet sie auf ihrem Facebook und Instagram-Kanal das Fake-Bild und stellte klar, dass es sich um eine Fälschung handle. „Was mit KI alles möglich ist, was hier an Fake News verbreitet wird, macht mir echt Angst“, schreibt die Nachrichtenmoderatorin dazu und stellt klar: „Ich bin kerngesund, liege nicht im Krankenhaus.“

Fast täglich muss die Moderatorin Fakeprofile melden und löschen lassen

Das Problem ist für Geßler nicht neu, sagt sie auf Nachfrage. Mit ihren Fotos würden Profile unter ihrem Namen erstellt und ihre Follower unter einem Vorwand kontaktiert. Nach einiger Zeit versuchen die Scammer, Geld von den Fans zu ergaunern. „Dagegen ist man ziemlich machtlos“, ärgert sich Geßler.

Das Problem habe sich verschärft, seitdem die Plattformbetreiber weniger Wert legen, Inhalte auf ihre Echtheit zu überprüfen. Sie selbst könne nichts dagegen tun, außer ihre Follower zu informieren und für diese Fälle zu sensibilisieren, so Geßler. Fakeprofile von bekannten Personen mit relativ vielen Followern kursieren immer wieder auf Instagram und Facebook – nicht nur von Geßler.

Mit dem Verbreiten KI-generierter Fotos entstehe laut Geßler ein neues Problem, denn selbst nachdem sie das gefälschte Foto teile und ihre Follower warne, bekomme sie noch Genesungswünsche von ihren Fans zugeschickt, die das Bild für echt hielten. „In unserer schnelllebigen Zeit sehen viele nur das Foto, lesen den Text nicht und ziehen daraus gleich falsche Schlüsse“, sagt Tatjana Geßler.

Geßler zu KI-Inhalten: „eine mögliche Gefahr für die Demokratie“

Mit den fortschreitenden Möglichkeiten beim KI-Einsatz sieht Geßler mögliche Gefahren auf die Gesellschaft zukommen. „Man kann mittlerweile Tonaufnahmen und Videos, etwa von Politikern, manipulieren und ihnen so Sätze unterjubeln, die sie nie gesagt haben. Das ist gerade in der heutigen Zeit eine Gefahr für die Demokratie.“ Besserung könne nur eine striktere Gesetzgebung bringen. „Solange jeder gefälschte Profile anlegen und damit tun kann, was er will, wird das nicht besser“, so Geßler.

Wer sich selbst davon überzeugen möchte, dass die Moderatorin wohlauf ist, kann Tatjana Geßler in der nächsten Woche wieder im SWR Fernsehen sehen. Live und in Farbe, ganz ohne künstliche Intelligenz.