Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Endlich thront die Göttin Concordia wieder auf der Spitze der Jubiläumssäule, das Gerüst und die unschönen Sicherheitsnetze verschwinden. Darauf hat Stuttgart lange warten müssen: Ganz ohne Baustelle darf der Schlossplatz zeigen, wie schön er ist.

Die Sanierer im Auftrag des Landesfinanzministeriums haben ihr Versprechen eingehalten und sind pünktlich zum Start des SWR-Sommerfestivals fertig geworden. Vor der einzigartigen Kulisse des Neuen Schlosses kann man von Freitag bis Pfingstmontag Klänge, Comedy & Krimi unter freiem Himmel genießen – und vor allem aber das Leben nach der Pandemie ganz ohne Einschränkungen auf dem prächtigsten Platz der Stadt.

Lesen Sie auch

Am besten läuft der Vorverkauf für die „Tatort“-Premiere

Abends kommt man nur mit Tickets, die zu Preisen zwischen 15 und 34 Euro vergleichsweise erschwinglich sind, auf den Ehrenhof, wo Kultur, Konzerte und Kino geboten werden. Tagsüber lockt an allen vier Tagen bei freiem Eintritt die Festivalmeile, auf der sich der SWR mit seiner Arbeit auf unterhaltsame Weise und zum Mitmachen präsentiert. Der SWR-Intendant Kai Gniffke freut sich auf „Musik und Kultur, Aktionen und Gespräche mit allen Altersgruppen im Herzen von Stuttgart“. Das Sommerfestival zeige, dass der Sender „für die Menschen da ist, die uns nutzen“. Und man feiere mit ihnen auch sehr gern gemeinsam.

„Für alle Abende gibt es noch Karten“, sagt Jürgen Ruf, der stellvertretende Unternehmenssprecher des Senders. Am besten läuft der Vorverkauf für die „Tatort“-Premiere der Folge „Vergebung“. Jürgen Hartmann alias Gerichtsmediziner Daniel Vogt spielt darin nicht nur die Episodenhauptrolle – auch das Drehbuch beruht auf seiner Idee. Für das Open-Air-Kino am Pfingstmontag (Beginn um 20.30 Uhr) gibt es nur noch Stehplätze.

Der SWR will mit seinem Bühnenprogramm für jeden etwas bieten, also die Sendervielfalt herausstellen. SWR 4 ist diesmal allerdings nicht dabei, vielleicht, weil es immer schon schwer war, die ältere Zielgruppe abends auf den Schlossplatz zu locken. Den „Sendeplatz“ von SWR 4 übernimmt in diesem Jahr ein Programm aus der Mediathek: Der „Comedy Clash“ bietet am Samstag, 20 Uhr, ein „Promi Special“ mit den Stars der Spaßszene auf – von Markus Krebs bis Nikita Miller, von Lisa Feller bis Atze Schröder.

Erstmals startet das Festival mit der Show von SWR 3, die sonst immer den Abschluss gebildet hat. Am Freitag, 19.30 Uhr, wird Felix Jaehn, einer der erfolgreichsten DJs in Deutschland, mit Toby Romeo als Support den Schlossplatz zum riesigen Dancefloor machen. Viele Hits bringen den Ehrenhof zum Beben. Die Akteure der Bühne sind jung: Jaehn ist 28, Romeo 22 Jahre alt. Mit seinem Remix von „Cheerleader“ hat der Ältere 2014 die weltweiten Charts erobert. Im vergangenen Sommer genehmigte sich Felix Jaehn eine Auszeit – es war auch viel los bei ihm, nicht nur, weil er seine Bisexualität öffentlich machte. Jetzt also meldet sich der gebürtige Hamburger mit neuem Schwung und neuen Titeln im Festivalsommer zurück. Die After-Show-Party ist im Cube.

Eintritt frei beim Tagesprogramm rund um die Jubiläumssäule

Der Pfingstsonntag, 19.30 Uhr, gehört SWR 1 mit der 80er Show von Pop & Poesie. Dafür gibt es nur noch wenige Sitzplatzkarten. Auf der Bühne mit dabei ist Radio-Legende Matthias Holtmann, 73, der mit Geschichten und Erinnerungen die 80er lebendig werden lässt. Die Kartenpreise von 15 bis 34 Euro sind deshalb relativ günstig, weil das Land Baden-Württemberg das Festival mitfinanziert.

Beim Tagesprogramm auf dem Schlossplatz (Eintritt frei) landet das Publikum mitten in der TV-Kulisse: im SWR-Nachrichtenstudio oder im Studio der „Landesschau“, im „Almania“-Klassenzimmer, auf dem „Fallers“-Hof oder im dunklen Wald von „Höllgrund“. Auch das „Wohnzimmer“ der ARD Mediathek lädt zum Verweilen ein. Wer sich mit den Moderatorinnen und Moderatoren von „SWR Aktuell“ messen will, schaut bei der „Teleprompter-Challenge“ vorbei.

Festivalmeile startet am Freitag um 16 Uhr

Krimi-Fans ermitteln mit den Stuttgarter „Tatort“-Kommissaren Lannert und Bootz: Schon vor dem offiziellen Start des „Tatort Games „– einem innovativen KI-getriebenen Chat-Spiel – lässt es sich im Festival-Zelt testen. Bei der „Fakefinder-Challenge“ geht es auf die Jagd nach Fake-News. Auf der kleinen Festivalbühne mitten auf dem Schlossplatz sieht man bekannte Gesichter des SWR.

Geöffnet ist die Festivalmeile am Freitag von 16 bis 19 Uhr, am Samstag von 12 bis 19 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr sowie am Montag von 12 bis 20.30 Uhr. Die Wetteraussichten sind bestens. Da steigt die Vorfreude aufs Feiern gleich noch viel mehr.

Wo gibt es Tickets?

Tickets für die Abendveranstaltungen gibt es unter SWR.de/Sommerfestival, an der Abendkasse im SWR Infomobil auf der Königstraße gegenüber dem Kunstmuseum, bei Easy Ticket unter der Telefonnummer 0711/2 555 555 oder unter easyticket.de sowie beim SWR Ticketservice unter der Telefonnummer 0711/929 21321.