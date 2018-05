SWR-Sommerfestival gestartet Richy Müller schwärmt: Das ist wie beim Rockkonzert!

Von Uwe Bogen 18. Mai 2018 - 22:20 Uhr

„Der Mann, der lügt“ läuft Ende des Jahres in der ARD – 5000 Zuschauer haben die „Tatort“-Premiere bereits am Freitagabend in Stuttgart vor dem Neuen Schloss erlebt. Bis Montag lockt das SWR-Sommerfestival mit Pop, Poesie und Oldies.





Stuttgart - Unter blauem Himmel schaut Richy Müller von der Bühne auf die gefüllten Zuschauerreihen des Ehrenhofs und gerät ins Schwärmen. „Der Hammer“, jubelt der „Tatort“-Schauspieler, „man kommt sich vor wie der Star bei einem Rockkonzert!“

Mit dem Kollegen Felix Klare genießt er das (ausverkaufte) Open-Air-Gefühl, das beide jedes Jahr beim SWR-Sommerfestival mit Tausenden von Fans teilen. „Der ,Tatort’“, sagt Moderatorin Stephanie Haiber, „ist das letzte gemeinsame Lagerfeuer der Deutschen.“ In der neuen Folge „Der Mann, der lügt“, die lange nach der Anfang Juni beginnenden „Tatort“-Sommerpause (die Fußball-WM setzt andere Prioritäten ) im Ersten läuft, wird die erzählerische Perspektive gewechselt. Die Schlinge um den Verdächtigen zieht sich immer weiter zu. Ein Sendetermin steht noch nicht fest, es dürfte Ende 2018 werden. Neue Wege geht der 22. „Tatort“ mit Lannert und Bootz. Erstmals wird die Geschichte aus der Sicht des möglichen Täters dargestellt.

Eintritt frei bei der Spider Murphy Gang

Im Ehrenhof des Schlosses steht hinter der Bühne ein kleines Containerdorf. Simone Schüle ist quasi Bürgermeisterin darin. Gut gelaunt gehört die Organisatorin des viertägigen Publikumsmagneten zu jenen Menschen, die alles immer positiv sehen. Mag das Wetter zu Pfingsten „wechselhaft“ auf April machen, so soll’s doch von Tag zu Tag wärmer werden. „Nur Sonne ist auch nichts“, findet sie, „dann ist’s zu heiß auf dem Platz.“ Zur „Tatort“-Premiere ist das Wetter viel besser, als von den Metereolgen angekündigt. „Die täuschen sich in letzter Zeit öfter“, stellt SWR-Kommunikationsschef Lothar Hasl zufrieden fest.

Dem Sven, der sich gerade als Hoch vom Atlantik her ausbreitet, hat Simone Schüle gesagt, er sei als Ehrengast auf dem Schlossplatz herzlich willkommen. Das Programm zum zehnten Geburtstag des Sommerfestivals sei viel zu gut, als dass es in einem Regenfestival untergehen sollte.

Am Sonntag ist erstmals bei einem Abendkonzert der Eintritt frei. Als Geburtstagsgeschenk für die Fans gibt’s Rosis 1980er-Skandalhelden von der Spider Murphy Gang und die Coverband Abba fever gratis. „Leider können wir nicht jeden Abend auf Kassen verzichten“, sagt Simone Schüle, „sonst müsste der Gebührenzahler drauflegen.“ Sponsoren finanzieren die Bewirtung der 200 VIPs komplett, die erstmals im Seitenflügel des Schlosses und nicht mehr im Mitteltrakt verköstigt werden. Neuer Gastronom für die Ehrengäste sowie fürs gesamte Publikum ist Michael Wilhelmer, der im Herbst sein Zehnjähriges als Wasenwirt feiert und auch bei den Jazz Open das Kulinarische verantwortet.

Ehrengast von Matthias Holtmann ist der Münchner Schauspieler Miroslav Nemec

Am Samstag wird der Festivalleiterin Simone Schüle dieser Sven auch mal egal sein, und sie wird bei Hoch Harry reinschauen, bei dessen Hochzeit in London. In ihrem Containerbüro läuft der Fernseher am Mittag, nicht aber am Abend zum DFB-Pokalfinale. Dann feiert ihr Ex-Mann Matthias Holtmann mit seinem Team den zehnten Geburtstag der Erfolgsreihe „Pop und Poesie“. Ehrengast auf der Bühne ist Miroslav Nemec , der Münchner „Tatort“-Kommissar.

Der „Tatort“, der auf dem Schlossplatz stets an einem Freitag das Mitfiebern zum Massenerlebnis macht, ist normalerweise ein Sonntagsritual. Wenn der Mörder nach 90 Minuten überführt wird, darf sich jeder zum Kritiker aufschwingen, an den Charakteren, dem Plot und am Widerspruch der Geschichte zur Realität rummäkeln. Manch einer nimmt sich dann vor, nie wieder einzuschalten – und wird es immer wieder tun.

Ewig reizt das Böse. Die oft schwierige Zweierkombination des Ermittlerpaares hat eine Gruppendynamik wie in einer Ehe. Da kracht es regelmäßig, aber am nächsten Morgen steht man zusammen. Die Welt, wie schön, ist am Ende in Ordnung.

