16 Gefeiert wird auf dem Schlossplatz bei Felix Jaehn vor und hinter der Bühne. Foto: SWR

Warum der Schlossplatz so begehrt ist von Fußball und Jazz Open überrascht nicht: In ihrer Mitte feiert die Stadt mit genialer Kulisse am schönsten. Beim SWR-Sommerfestival füllt sich die City mit guter Laune und Urlaubsgefühlen auch hinter den Absperrungen.









SWR-Intendant Kai Gniffke will das Publikum seines Senders verjüngen. Dass er Fernsehsendungen absetzt, die bei älteren Stammzuschauern beliebt sind, erhöht die Zahl der bösen Zuschriften in seinem E-Mail-Postfach. „Ich sollte die mal öffentlich vortragen“, überlegt der 62-Jährige, der seit Anfang des Jahres ARD-Vorsitzender ist. Ein „Hate Slam“ mit dem Senderchef – wenn das keine Quote bringt!