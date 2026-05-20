SWR Sommerfestival: Alles, was man über die Tatort-Premiere am Freitagabend wissen muss

Premiere unter freiem Himmel: Am Freitag wird im Rahmen des SWR Sommerfestival ein neuer Stuttgart-Tatort gezeigt. Gibt es noch Karten und was passiert bei Regen? Ein Überblick.
Der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg laden am Pfingstwochenende vom 22. bis 25. Mai 2026 zum SWR Sommerfestival auf den Stuttgarter Schlossplatz ein. Los geht es am 22. Mai mit der Tatort-Premiere „Lucys Geburtstag“. Das gemeinsame Krimischauen unter freiem Himmel gehört seit Jahren zu den festen Ritualen des Festivals und lockt die Stuttgarter Tatort-Fans vor das Neue Schloss.