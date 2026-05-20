SWR Sommerfestival: Alles, was man über die Tatort-Premiere am Freitagabend wissen muss

Premiere unter freiem Himmel: Am Freitag wird im Rahmen des SWR Sommerfestival ein neuer Stuttgart-Tatort gezeigt. Gibt es noch Karten und was passiert bei Regen? Ein Überblick.

Der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg laden am Pfingstwochenende vom 22. bis 25. Mai 2026 zum SWR Sommerfestival auf den Stuttgarter Schlossplatz ein. Los geht es am 22. Mai mit der Tatort-Premiere „Lucys Geburtstag“. Das gemeinsame Krimischauen unter freiem Himmel gehört seit Jahren zu den festen Ritualen des Festivals und lockt die Stuttgarter Tatort-Fans vor das Neue Schloss.

Gibt es noch Tickets? Karten für Sitzplätze sind bereits ausverkauft. Für Stehplätze lohnt es sich, an der Tageskasse nachzufragen. Diese ist von 16 bis 21 Uhr geöffnet.

Wie viel kostet ein Ticket?

Sitzplätze kosten 18, Stehplätze zwölf Euro.

Wann geht es los?

Der Einlass in den Schlosshof startet um 19 Uhr. Um 20.30 Uhr eröffnet dann SWR-Intendant Kai Gniffke den Abend.

Welcher Film wird gezeigt?

Gezeigt wird ein neuer Stuttgart-Tatort: Ein Toter im Steinbruch, ein gestohlener Wagen und zwei junge Frauen, die mehr verbindet, als es scheint. Dieter Wöck ist Eigentümer des teuren Wagens und der Hauptverdächtige der Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Nur nachweisen können sie ihm nichts. Zwei von Wöcks ehemaligen Aushilfskräften, Lucy und Hümeyra finden derweil zu einer neuen Freundschaft. In Feierlaune entwickeln sie ihre eigenen, nicht unbedingt freundlichen Einfälle zu ihrem früheren Chef. Erst die Verknüpfung beider Geschichten bringt in „Lucys Geburtstag“ Licht ins Dunkel um den unbekannten Toten.

Werden auch Stars anwesend sein?

Vor dem Film gibt es ein Gespräch zwischen Felix Klare (Hauptkommissar Bootz), Jürgen Hartmann (Rechtsmediziner Dr. Vogt) und Moderatorin Stephanie Haiber. Außerdem vor Ort sein werden Autor Daniel Nocke und Regisseur Stefan Krohmer.

Auf dem Schlossplatz laufen bereits die Vorbereitungen für das Sommerfestival. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Findet die Veranstaltung auch bei Regen statt?

Eine SWR-Sprecherin teilte unserer Zeitung mit: „Regen bringt uns nicht aus der Fassung. Solange es ungefährlich ist, wird durchgehalten.“ Laut Deutschen Wetterdienst soll es jedoch warm und überwiegend trocken bleiben.

Was darf ich mit aufs Festgelände nehmen – und was nicht?

Laut Veranstalter verboten sind:

Glasbehälter,

Dosen,

Plastikkanister

pyrotechnischen Gegenstände Fackeln

Waffen

Regenschirme

Eigene Sitzgelegenheiten

Große Taschen und Rucksäcke (ab 20x30 cm)

Tiere

Erlaubt sind:

Getränkebehälter als Tetrapack bis zu einer Größe von 0,5 Litern