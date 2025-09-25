SWR-Orchesterchef: Vorwürfe nicht haltbar? Instagram-Post gegen François-Xavier Roth gelöscht

Wieder eine Wendung in der Aufregung um SWR-Orchesterchef François-Xavier Roth: Eine Schauspielerin erhebt auf Instagram schwere Vorwürfe, nun hat sie diese relativiert.
Es war eine Punktlandung. François-Xavier Roth hatte gerade zum Neustart angesetzt. Das Publikum feierte ihn bei den Berliner Philharmonikern, und er stand vor seinen Antrittskonzerten als neuer Chefdirigent des SWR-Symphonieorchesters. Just zu diesem Zeitpunkt hat die Schauspielerin Janina Picard in einem Post auf der Social-Media-Plattform Instagram neue Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegenüber Roth erhoben.