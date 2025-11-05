SWR-Filmreihe: „Debüt im Dritten“ feiert Jubiläum

Seit 40 Jahren gibt der SWR im Rahmen der Filmreihe „Debüt im Dritten“ dem Nachwuchs eine erste Chance.
Mit folgender Devise ihrer Vorgängerin Sabine Holtgreve hat die SWR-Redakteurin Stefanie Groß 2006 die Leitung von „Debüt im Dritten“ übernommen: „Diese Arbeit ist wie das Jonglieren mit zehn Bällen in der Luft. Du hast die Verantwortung dafür, dass nicht allzu viele dieser Bälle auf den Boden fallen.“ Damals war die einst von Susan Schulte für den Südwestfunk ins Leben gerufene Reihe bereits fast zwanzig Jahre alt. In den vier Jahrzehnten seit 1985 sind mehr als zweihundert Filme und Serien entstanden, es gab eine Unmenge von Preisen.