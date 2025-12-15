SWR-„Eisenbahn-Romantik“ vor Aus: Video-Adventskalender und zig Beschwerden – Eisenbahn-Fans geben nicht auf

Fans von „Eisenbahn-Romantik“ kämpfen weiter gegen das Aus der SWR-Kultsendung. Doch nach der letzten Rundfunkratssitzung spricht der Erfinder und Ex-Moderator vom „Todesurteil“.
Wenn der Erfinder von „Eisenbahn-Romantik“ an die letzte SWR-Rundfunkratssitzung denkt, schwindet seine Hoffnung für ein Weiterbestehen der Kultsendung: „Das war das Todesurteil“, sagt Hagen von Ortloff über das letzte Treffen des Gremiums von Anfang Dezember. Er hat „Eisenbahn-Romantik“ jahrelang moderiert – und kämpft heute gegen die Einstellung des Formats. „Es war eine traurige Sitzung für uns, weil der Rundfunkrat nicht das Interesse gezeigt hat, sich für die Sendung einzusetzen“, sagt von Ortloff: „Man hatte eher das Gefühl, dass die Mitglieder genervt sind von dem Thema.“