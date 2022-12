1 Ola Källenius zeigt ein Konzeptfahrzeug. Foto: dpa/Andrej Sokolow

Der SWR taucht mit einem Dokumentarbeitrag und einem Interview in die Welt von Mercedes ein. Was sagen Stuttgarter Taxifahrer zur Luxusstrategie in Untertürkheim?















Janis Joplin hat es mit ihrer berühmten Zeile auf den Punkt gebracht: „Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz!“ Der spöttische Hilferuf der Sängerin nach himmlischen Beistand, um sich einen Mercedes kaufen zu können, ist heute aktueller denn je: In der Dokumentation „Alles auf Luxus – wohin steuert Mercedes-Benz“ spürt der SWR der neuen Strategie des Unternehmens nach.

Der neue Dreisatz von Mercedes scheint zu lauten: Größer, besser, teurer – aber geht die Rechnung am Ende auf? Der SWR nähert sich der Antwort vom Taxiparkplatz Bad Cannstatt aus an. Da erzählen Taxifahrer, wie die Preise und Zinsen für Autos mit Stern immer stärker gestiegen sind und dass sich viele langjährige Fahrer die Frage stellen: sollen sie beim nächsten Autokauf wechseln – vielleicht zu VW oder Toyota?

Unvergesslicher Duft eines Neufahrzeugs

Die Dokumentation des SWR unternimmt eine Deutschland- und eine Zeitreise, sie lässt jene Menschen zu Wort kommen, die der Marke aus Untertürkheim teilweise seit Jahrzehnten die Treue halten. Der Handwerksmeister aus Bielefeld erzählt von seinen Erinnerungen als kleiner Junge, vom unvergesslichen Duft eines Neuwagens. Die Betriebsrätin aus Rastatt offenbart die Ängste unter Mitarbeitern, wenn der Konzernchef in einem Nebensatz andeutet, dass die dort hergestellten A-und B-Klasse-Fahrzeuge künftig nicht mehr im Mittelpunkt der Strategie stünden.

Wenn Mercedes-Chef Ola Källenius die großen Linien für sein Unternehmen vorgibt, dann bleibt oft unerwähnt, was das mit jenen Menschen macht, die Mercedes bisher stark gemacht haben: Mit seinen Mitarbeiterinnen, mit Stammkunden oder mit Vertragshändlern.

Charme einer KfZ-Zulassungsstelle

In diese Lücke hinein stößt die TV-Dokumentation und trägt wie bei einem Mosaik verschiedenste Bausteine zusammen, die zeigen, dass es beim Thema Automobil um viel mehr als nur um Automobilwirtschaft geht. Im Autoland Deutschland und seiner Herzkammer in der Region Stuttgart geht es vielmehr um ein Lebensgefühl. Das zeigt der Mercedes-Schwerpunkt im SWR anschaulich, der ein ganzheitliches Bild zeichnet – und wenig wirklich neue Erkenntnisse bietet.

So taucht der Film mit Hilfe von Archivmaterial in Zeiten ein, in denen Mercedes noch Lichtjahre entfernt war von heutigen Diskussionen darüber, ob eine Luxusstrategie der richtige Weg sei: Verwaschene Bilder zeigen, wie Kunden einst ihre Neufahrzeuge im Werk Sindelfingen abholten. Das Ambiente dabei hatte eher den Charme heutiger KfZ-Zulassungsstellen. Man legte keinen Wert auf Pomp.

Was Källenius zur Luxusstrategie sagt

Als in Sindelfingen die Mercedes-Käufer von Zimmerpflanzen im Stil der 1970er-Jahre empfangen wurden, ging Ola Källenius noch nicht in die Schule: Der 1969 geborene Mercedes-Chef wird in einem einstündigen Interview von SWR-Chefredakteur Fritz Frey und „Plusminus“-Moderatorin Alev Seker zu Themen rund um das Automobil befragt. Die Mischung aus Dokumentarfilm und Interview bringt beim Zuschauen zumindest in einzelnen Punkten einen Mehrwert an Erkenntnis.

So verteidigt Källenius – erwartungsgemäß – seine Luxusstrategie, bekennt sich aber dennoch zu Kompaktfahrzeugen, die man „weiter im Sortiment haben“ werde. Wenn auch in geringerer Vielfalt. Und wie definiert Källenius eigentlich für sein Unternehmen Luxus? „Das elegante Understatement, das ist Mercedes.“ Tatsächlich ist dieses Understatement, auch darauf weist der Film hin, schon heute in der elektrischen Einstiegsklasse ein teures Vergnügen geworden. Der kleine elektrische EQA kostet rund 51 000 Euro.

Psychologisches Gütesiegel für deutsche Ingenieurskunst

Interessant ist der Källenius Kurs als er nach einem möglichen Tempolimit in Deutschland gefragt wird. Im Ausland werde er oft darauf angesprochen, dort sei das Tempolimit wie ein „psychologisches Gütesiegel“ für deutsche Ingenieurskunst. Diesen Mythos wolle er gerne noch ein wenig aufrechterhalten, aus seiner Sicht sei es aber denkbar, dass man ein „intelligentes Tempolimit zukünftig anstrebt“.

Die Zeit, das zeigt der SWR-Schwerpunkt zu Mercedes, hat sich seit Janis Joplin eben doch weitergedreht.

Wohin steuert Mercedes-Benz?: Doku und Interview mit Konzernchef Ola Källenius, 20.12.22, SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.