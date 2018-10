SWR-1-Hitparade in Baden-Württemberg So haben die Landkreise abgestimmt

Von Sascha Maier 27. Oktober 2018 - 13:13 Uhr

„Stairway to Heaven“ wird nach fünf Jahren von „Bohemian Rhapsody“ vom Thron der SWR-1-Hitparade gestoßen – daran ist Stuttgart nicht ganz unschuldig. In Karlsruhe dagegen voteten die Hörer konservativer.





Stuttgart - Der Led-Zeppelin-Hit „Stairway to Heaven“ hat den ersten Platz der SWR-1-Hitparade in Baden-Württemberg dominiert wie kein zweiter. Ganz selten in der 29-jährigen Geschichte der Hitparade schaffte es ein anderer Song an die Spitze der Liste. Am Freitagabend war es wieder soweit, bei einer großen Party mit 9000 Besuchern in der Schleyerhalle wurde das Ergebnis verkündet: „Bohemian Rhapsody“ von Queen schubste den Platzhirsch vom Thron. Stuttgart und seine Nachbarlandkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und der Rems-Murr-Kreis sind nicht ganz unschuldig an dieser kleinen Revolution.

Die SWR-1-Hörer aller dieser Kreise waren nämlich der Meinung, dass es jetzt auch mal gut ist mit der „Stairway to Heaven“-Dominanz. Die Region Stuttgart hat geschlossen mehrheitlich für Queen gestimmt, wie eine Grafik des SWR zeigt. Led Zeppelin belegte in allen Landkreisen den zweiten Platz, den dritten entweder „Mir im Süden“ von Füenf, in Esslingen und Böblingen und Göppingen „Child in Time“ von Deep Purple.

Insgesamt hatte in Baden-Württemberg „Bohemian Rhapsody“ in 22 Landkreisen die Nase vorn – „Stairway to Heaven“ nur noch in 13. Vor allem der Westen um Karlsruhe blieb Led Zeppelin treu, während die eine breite Achse vom Main-Tauber-Kreis bis zum Bodensee den Wechsel ermöglichte.

Demografisch zeichnet sich eine Trendwende ab

Vielleicht wird es nicht das letzte Mal gewesen sein – demografisch zeichnet sich sogar eine echte Trendwende ab. Denn vor allem die Hörer unter 45 Jahre sind Queen zugetan – die älteren feiern eher „Stairway to Heaven“. Der Generationswechsel, so könnte man die Zahlen interpretieren, würde bei den künftigen Abstimmungen Queen in die Karten spielen.

Aber es gibt noch eine andere Auffälligkeit: Auch beim Geschlecht sind die Lager klar definiert, wer eher zu Queen und wer eher zu Led Zeppelin tendiert. Bei den Männern ist „Stairway to Heaven“ deutlich höher im Kurs, Frauen finden im Durchschnitt „Bohemian Rhapsody“ besser.

Vielleicht kommt es aber auf lange Sicht auch ganz anders. Den neben den weltweit gefeierten Pop-Titanen Led Zeppelin und Queen schraubt sich in der SWR-1-Hitparade vor allem bei den jüngsten Hörern unter 30 Jahren ein Song jedes Jahr weiter nach oben, der ein bisschen aus der Reihe tanzt: Der „Hafer- und Bananenblues“ von Äffle und Pferdle belegt in dieser Altersgruppe Platz drei.