Swiped: Packende Story inspiriert von Bumble-Gründerin Whitney Wolfe

Die Geschichte moderner Dating-Apps erzählt der neue Film "Swiped" ab dem 19. September exklusiv auf Disney+. In der Hauptrolle ist "Cinderella"-Star Lily James zu sehen, die in dem Film die Bumble-Gründerin Whitney Wolfe verkörpert.
Der neue Film "Swiped" von 20th Century Studios, der am 19. September auf Disney+ startet, erzählt die Geschichte der Bumble-Gründerin Whitney Wolfe. In der männerdominierten Tech-Branche kämpfte sie sich bis ganz an die Spitze und wurde zu einer der ersten Selfmade-Milliardärinnen. Hollywoodstar Lily James ("Cinderella", 36) gibt Wolfe in dem packenden Business-Film über modernes Dating-Verhalten ein Gesicht.