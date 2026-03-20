Swingerin spricht Klartext: So ist es im Swingerclub

Nur ältere Paare? Schmuddelig? Aufdringliche Männer? „Ganz und gar nicht.“ Eine Stuttgarterin berichtet über ihre Erfahrungen im Swingerclub und was sie Anfängern raten würde.

Seit mehr als zwei Jahren besucht Larissa* regelmäßig Swingerclubs. Früher mit ihrem Mann, von dem sie mittlerweile getrennt lebt, aktuell mit ihrem neuen Partner, mit dem sie eine „Freundschaft-Plus“ verbindet, wie sagt. „Ich war schon immer ein sexuell sehr aktiver Mensch“, stellt die selbstbewusste Frau klar. Nur weil Kinder, Karriere und Haus den Alltag bestimmen, höre die Lust an der Lust nicht auf. Das Swingen je wieder sein zu lassen, kann sich die 47-jährige Stuttgarterin daher nun, nachdem sie einmal den Fuß in die Swingerwelt gesetzt hat, nicht mehr vorstellen. Mögen Partner kommen und gehen. Der Swingerclub, der bleibt.

Die Atmosphäre vor Ort sei auf eine Art befreiend, wie man es sonst selten erlebt. „Es entsteht eine sexuelle Energie in der Luft, die einen mitreißt“, schwärmt Larissa. Ein Gefühl, das sie in ihrer Ehe fast verloren hätte. In der sexpositiven Community, die sie in der Swingerszene kennengelernt hat, hingegen, fühlt sich die Stuttgarterin aufgehoben und mit ihrer offen ausgelebten Sexualität nicht allein. Uns gibt sie einen Einblick darüber, wie es im Swingerclub abläuft und worauf man sich gefasst machen kann.

Wie ist es im Swingerclub?

„Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen kinky Partys, die gerade sehr beliebt sind, und einem Swingerclub: die Größe der Play-Rooms“, erklärt sie. Auf sexpositiven Partys werden in der Regel Play-Rooms eingerichtet, in denen die Partygäste zur Sache gehen können, wenn sie möchten. Dabei handelt es sich meistens um eine abgeschirmte Area oder ein eigenes Zimmer. Der Swingerclub hingegen ist ein einziger Play-Room.

Dass man vor dem ersten Besuch ein klein wenig Bammel vor der Black Box Swingerclub hat, sei ganz normal, beruhigt die Swingerin. „Aber es ist überhaupt nicht schmuddelig“, betont sie. Für ihren Erstbesuch habe sie damals einen kleinen, inhabergeführten Club ausgesucht gehabt, in dem es für die Anfänger eine detaillierte Tour durch den Laden gegeben hat. Das könne sie Erstgängern ebenfalls nur empfehlen. Denn wo man sich auskenne, fühle man sich wohler. Neben dem Barbereich, an dem man sich aufhält, kennenlernt, beschnuppert und tanzt, gibt es zahlreiche unterschiedliche Räume, die je nach Clubgröße in ihrer Menge und Spezialisierung variieren: vom BDSM-Zimmer, über den Gruppensexbereich, Pärchenkabinen bis hin zu Motto-Räumlichkeiten zu Themen wie Dschungel oder Eisgrotte.

Für jeden Geschmack gibt’s eine Swinger-Party

„Es gibt außerdem unterschiedliche Partys: U45-Partys speziell für junges Publikum, „Männerüberschuss“-Partys, Pärchenpartys – das sind die spießigen –, schicke Partys und mehr. Über die Plattform Joyclub.de kann man sie finden und sich anmelden“, erklärt Larissa*. Clubbetreiber und Veranstalter haben dabei einen detaillierten Einblick in ihre Gästelisten und können darüber steuern, wer, wie alt und welchem Geschlecht zugehörig auf der Party vertreten ist. Auf die Art werden die Events so kuratiert, dass es sinnvoll und ausgeglichen ist, dass auf U-45-Partys etwa keine älteren Gäste tanzen oder nicht fünfmal mehr Männer als Frauen anwesend sind.

Für unterschiedliche sexuelle Vorlieben gibt es Swingerpartys. Von BDSM über Gruppensex bis CMNF (Clothed Male, Naked Female). Foto: IMAGO/YAY Images/IMAGO/Aleksandr Korchagin

Für Einsteiger-Paare empfiehlt die Swingerin darüber hinaus, sich vorher Regeln abzustecken, sich aber gleichzeitig darüber im Klaren zu sein, dass die nicht in Stein gemeißelt sind. „Es ergeben sich immer neue Situationen, die man nicht besprochen hat und man empfindet oft Situationen in der Praxis nochmal anders als in der Theorie.“ In der stetigen und ehrlichen Kommunikation miteinander zu bleiben, sei Key. „Was möchte man, was nicht, und wie fühlt man sich dabei?“

Swinger-Community ist offen für neue Gäste

Aus ihrem Arbeits- oder nicht-swingenden Privatleben habe Larissa noch nie jemanden im Club getroffen. „Die meisten Swinger fahren raus aus ihrer Heimatstadt, um einen Swingerclub zu besuchen und steigen in denselben Hotels ab“, berichtet die Stuttgarterin. Um welches Hotel es sich jeweils handle, kriege man schnell mit, wenn man in der Szene unterwegs sei. „Die Community ist wahnsinnig offen und aufgeschlossen“, sagt sie, neue Gäste würden warm willkommen geheißen, Fragen gerne beantwortet und Bedenken ernst genommen.

Erfahrungen mit übergriffigem Verhalten habe sie in all ihren Besuchen in den vergangenen zwei Jahren nie gemacht. „Wenn man ‚Nein‘ sagt oder eine Hand – etwa beim Gruppensex, wo’s drunter und drüber geht – wegschiebt, dann wird das respektiert.“ Dasselbe werde auch von einem selbst erwartet.

Den Club selbst betritt man in Alltagskleidung. „In Swingerclubs gibt es Räume zum Umziehen“, erklärt Larissa, „da werden schon die ersten Kontakte geknüpft. Danach geht es an die Bar, man trinkt etwas, schaut sich die verschiedenen Spielwiesen an.“ Wer untenrum nichts anhat, sitzt aus Hygienegründen auf einem Handtuch. Dabei sind Swingerclubs mit speziellem Sexmobiliar ausgestattet, das Abwechslung ins Liebesspiel bringen soll, von der Liebesschaukel bis zum Bock.

Safer Sex und Sauberkeit wird im Swingerclub großgeschrieben

„Oft gibt es auch Räume mit Löchern, durch die eine Hand oder ein Geschlechtsteil passen.“ In einem ihrer Lieblingsswingerclubs sei die Decke über der Spielwiese komplett verspiegelt, sodass man sich beim Gruppensex beobachten kann. Der Fantasie der Betreiber sind bei der Einrichtung ihrer Clubs kaum Grenzen gesetzt. Überall liegen Handtücher und Kondome griffbereit, Safer Sex ist ein Muss, Reinigungspersonal kümmert sich den ganzen Abend lang um Sauberkeit zwischen den Sessions. „Zwischendrin kann man sich auch richten und duschen gehen“, erklärt die Swingerin.

Der Swingerclub ist eine Parallelwelt

Wenn es zwischendrin zur Sache gehe, vergesse man schnell die Zeit, findet die 47-Jährige. „Man kommt mit wildfremden Menschen in einen Flow, da bleibt die Zeit stehen. Es geht drunter und drüber und durcheinander. Neue Gefühle, neue Haut! Man gerät in eine Art Ekstase.“ Damit es nicht schneller vorbei ist, als die Sonne aufgeht, würden gerade die älteren Semester mit der einen oder anderen Performancesubstanz nachhelfen. Kurz seien die Besuche im Swingerclub meistens nicht. „Aber die Community lebt nach dem Motto ‚Es ist erst vorbei, wenn der Sargnagel dran ist‘“, sagt Larissa schmunzelnd. Hedonismus in seiner reinsten Urform. „Und am Schluss tanzen alle nackt auf der Tanzfläche.“

*Name von der Red. geändert