Swift-Verlobter Travis Kelce zu Geldstrafe verdonnert

Der Star-Tight-End der Kansas City Chiefs, Travis Kelce, wurde von der NFL mit einer Geldstrafe belegt. Grund ist eine obszöne Geste, die er während des Spiels gegen die Philadelphia Eagles zeigte.
Die NFL hat den Football-Star Travis Kelce (35) zu einer Geldstrafe verdonnert. Er muss wegen "unsportlichen Verhaltens" insgesamt 14.491 Dollar an die nordamerikanische Football-Liga zahlen. Das berichtet die Seite "NBC Sports". Beim Spiel gegen den Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles ist Kelce mit einer obszönen Geste aufgefallen.