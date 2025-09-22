Swift-Verlobter Travis Kelce zu Geldstrafe verdonnert

Der Star-Tight-End der Kansas City Chiefs, Travis Kelce, wurde von der NFL mit einer Geldstrafe belegt. Grund ist eine obszöne Geste, die er während des Spiels gegen die Philadelphia Eagles zeigte.

Die NFL hat den Football-Star Travis Kelce (35) zu einer Geldstrafe verdonnert. Er muss wegen "unsportlichen Verhaltens" insgesamt 14.491 Dollar an die nordamerikanische Football-Liga zahlen. Das berichtet die Seite "NBC Sports". Beim Spiel gegen den Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles ist Kelce mit einer obszönen Geste aufgefallen.

Der 35-jährige Kelce hatte einen Pass von seinem Quarterback Patrick Mahomes (30) gefangen. Danach gestikulierte er Richtung Seitenlinie und zeigte auf seinen Unterleib. Den Schiedsrichtern ist diese Aktion während des Spiels nicht aufgefallen.

Noch kein Datum für die Hochzeit

Unterdessen macht Kelce aber auch weiterhin positive Schlagzeilen rund um seine bevorstehende Hochzeit mit Sängerin Taylor Swift (35). Die beiden hatten Ende August ihre Verlobung offiziell gemacht. Ein großes Spektakel soll die Vermählung der beiden Stars offenbar nicht werden, berichtete eine Quelle aus dem Umfeld des Paares dem "People"-Magazin. Wann die Hochzeit stattfindet, scheint noch nicht raus zu sein. Die beiden wollen aktuell "einfach nur die Verlobung genießen und sich Zeit damit lassen". Das Paar befände sich "noch nicht in der Phase der Hochzeitsvorbereitungen", sagte ein Insider dem "People"-Magazin.