Vier Jahre nach seinem letzten Studioalbum und nur wenige Stunden nach der Ankündigung hat Justin Bieber (31) um Mitternacht völlig überraschend sein siebtes Album "Swag" veröffentlicht - und begeistert damit Fans weltweit.

Das 21 Songs starke Werk erschien quasi über Nacht und wartet mit einer beeindruckenden Gästeliste auf: Neben R&B- und Hip-Hop-Stars wie Gunna, Sexyy Red, Druski, Dijon, Lil B, Cash Cobain und Eddie Benjamin ist auch Gospel-Legende Marvin Winans auf dem finalen Track "Forgiveness" zu hören - einer emotionalen Neuinterpretation des Klassikers "Lord, I Lift Your Name on High".

Auf einigen Tracks nimmt sich der Sänger auch selbst auf den Arm: Mit "Standing on Business" bezieht er sich etwa auf ein virales Video, in dem er mit Paparazzi interagiert, das in den letzten Monaten viral ging. Im Song "Butterflies" ist zu Beginn ein Ausschnitt aus einer weiteren viralen Interaktion mit Paparazzi zu hören, in der der Sänger "Money, Money, Money" sagt.

Aufregende Woche für Justin Bieber

Es ist eine aufregende Woche für Bieber: Am Donnerstag launchte der kanadische Superstar zunächst seine neue Modelinie Skylrk mit Hoodies, Slides und Sonnenbrillen und streute am Nachmittag Hinweise auf das eigentliche Highlight.

Bereits am Vormittag kursierten weltweit mysteriöse Schwarz-Weiß-Billboards, etwa in Los Angeles, Atlanta und sogar Reykjavík. Sie zeigten Bieber mit dem Schriftzug "SWAG" - viele vermuteten sofort ein musikalisches Comeback. Bieber bestätigte dies kurz darauf via Instagram und postete zudem ein Video aus dem Times Square, das die 20 Titel des Albums offenbarte (ein Bonus-Track folgte später). Auch private Aufnahmen waren Teil des Album-Artworks: Zu sehen ist der Sänger mit seiner Ehefrau Hailey (28) und dem gemeinsamen Sohn Jack Blues.

Produziert wurde "Swag" von einem hochkarätigen Team, darunter Carter Lang, Daniel Caesar, Dylan Wiggins, mk.gee, Daniel Chetrit, Knox Fortune - und Bieber selbst. In den Monaten vor dem Release hatte der Sänger immer wieder Einblicke in Jam-Sessions in seinem Haus in Los Angeles gegeben. Zu Gast waren unter anderem Eddie Benjamin und DJ Tay James.

Erstes Album seit krankheitsbedingter Auszeit

Mit "Swag" knüpft Bieber an sein 2021 erschienenes Erfolgsalbum "Justice" an, das mit Hits wie "Peaches" Platz 1 der US-Charts erreichte. Die anschließende "Justice World Tour" musste er 2022 aus gesundheitlichen Gründen abbrechen - seither war es musikalisch ruhig um den Kanadier geworden. Lediglich ein Gastauftritt bei SZA sorgte Anfang des Jahres für Aufmerksamkeit.

Jetzt ist Justin Bieber mit voller Power zurück und beweist mit "Swag", dass er musikalisch experimentierfreudig bleibt und seine R&B-Wurzeln feiert. Fans dürfen sich offenbar auf mehr freuen: Laut Insidern ist ein weiteres, poplastigeres Album bereits in Arbeit.