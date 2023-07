8 „Electrica salsa – baba baba / Electrica salsa – mmh mmh“: Der Künstler Tobias Rehberger hat der ersten Single von Sven Väth und seinem Projekt „Organisation For Fun (OFF)“ aus dem Jahr 1986 ein Denkmal gesetzt. Foto: StZ/Reiner Pfisterer

Am 30. Juni legt Sven Väth auf dem Schlossplatz auf. Seit Kurzem ist er Gegenstand einer Ausstellung im neuen Museum of Modern Electronic Music (Momem) in Frankfurt, das von Stuttgart aus kuratiert wurde. Ein Besuch.









Es ist ein weiter Weg von den düsteren Clubs der 1980er und 1990er Jahre bis in die helle Gegenwart des ehemaligen Kindermuseums in Frankfurt. In Clubs wie der legendären Frankfurter Flughafendisco Dorian Gray oder dem Stuttgarter Oz beginnt der Siegeszug elektronischer Musik, der fast 40 Jahre später zur Eröffnung des Museums of Modern Electronic Music (Momem) in Frankfurt führt.