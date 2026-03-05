Sven Ratzke bringt Marlene Dietrichs Geschichte nach Waiblingen. Er erzählt von der Kindheit im Hippie-Umfeld, tiefstapelnden Veranstaltern und was ihn an Marlene fasziniert.
Sven Ratzke hat mit Nina Hagen, Hanna Schygulla und Hildegard Knef gearbeitet, tourt rund um den Globus und begeisterte als David-Bowie-Darsteller. Nun ist der deutsch-niederländische Musiker, Entertainer und Musicalstar mit dem Jazzpianisten Jetse de Jong unterwegs – als Marlene Dietrich. Am Montag, 9. März, tritt er im Bürgerzentrum Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) auf.