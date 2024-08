Sven Plöger in Waiblingen: TV-Wetterexperte erklärt Klimawandel

Sven Plöger in Waiblingen

1 Sven Plöger kommt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Sven Plöger, der Mann mit dem „Wetter-Gen“, wie er sagt, kann den Klimawandel, seine Folgen und was Mensch ändern muss, anschaulich aufzeigen. Im September kommt der Meteorologe nach Waiblingen in Bürgerzentrum.











Sven Plöger sagt von sich, er trage „das Wetter-Gen“ seit seiner Kindheit in sich. Gewitterwolken, Schäfchenwolken, Unwetter findet er seit jeher faszinierend. Da ist es kein Wunder, dass der gebürtige Rheinländer später Meteorologie studiert hat und ein Talent dafür besitzt, das komplexe Thema Klimawandel anschaulich und auch für Laien verständlich zu erklären. Am Donnerstag, 12. September, tut der ARD-Wettermoderator, der inzwischen seit 25 Jahren das „Wetter im Ersten“ moderiert, das live bei einem Auftritt in Waiblingen.