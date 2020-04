„Es fehlt dem Fußball an vielen Stellen an Glaubwürdigkeit“

Sven Mislintat sieht den Umgang des Profifußballs im Zuge der Corona-Krise kritisch. Nach Ansicht des VfB-Sportdirektors hat sich der Fußball zu weit von seiner Basis entfernt.

Stuttgart - Aus Sicht von Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat zeigt sich im Zuge der Corona-Krise ein grundsätzliches Problem des Profifußballs. Es werde derzeit deutlich, dass „der Fußball im Allgemeinen und auch unser Anliegen mit Spielen ohne Zuschauer den Fortbestand der Clubs zu sichern, teilweise kritisch gesehen wird“, sagte der 47-Jährige am Mittwoch. Zu beantworten, woran das liegt, sei überfällig.

„Für mich persönlich gesprochen ist es ganz klar: Das Spiel selbst steht nicht mehr im Mittelpunkt, es fehlt dem Fußball an vielen Stellen an Glaubwürdigkeit und an Transparenz“, sagte der Sportdirektor des Zweitligisten VfB Stuttgart. „Der Fußball hat sich zu weit von seiner Basis entfernt. Es wird teilweise vernachlässigt, was das Spiel Vielen bedeutet.“

