Kommunikation in der Kernfrage beim VfB Stuttgart

1 Sven Mislintat will beim VfB Stuttgart den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Wer wird Sportvorstand beim VfB Stuttgart? Zu dieser Frage, die zuletzt zur Streitfrage wurde, sollen sich Sportdirektor und Aufsichtsrat nun wieder ausgetauscht haben.









Stuttgart - Nichts Neues beim VfB Stuttgart im Konflikt rund um die Suche nach einem neuen Sportvorstand? Zumindest nach außen hin. Auch am Mittwoch äußerte sich Claus Vogt nicht über die kritischen Töne, die Sven Mislintat Anfang der Woche angeschlagen hatte. Der Sportdirektor sah sich außen vor in der internen Debatte über die Nachbesetzung der Posten von Thomas Hitzlsperger. Der beim VfB scheidende Ex-Nationalspieler ist derzeit in einer Doppelrolle aktiv – als Vorstandsvorsitzender und als Sportvorstand. Zudem machte Mislintat klar, dass jemand aus dem internen Zirkel der Sportverantwortlichen beim VfB für ihn die logische Wahl wäre. Neben ihm selbst (er hegt keine Ambitionen) gehören die Direktoren Thomas Krücken (Nachwuchs) und Markus Rüdt (Organisation) zu diesem Kreis.