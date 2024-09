Sven-Göran Eriksson starb am 26. August: David Beckham: Herzliche Gesten bei Trauerfeier für seinen Ex-Trainer

1 David Beckham begrüßt Nancy Dell'Olio bei der Trauerfeier für Sven-Göran Eriksson. Foto: getty/ADAM IHSE/TT/TT News Agency/AFP via Getty Images

Ex-Fußballstar David Beckham nahm am Freitag an der Beerdigung seines früheren Nationalmannschaftscoaches Sven-Göran Eriksson in Schweden teil. Vor der Trauerfeier begrüßte er die langjährige Partnerin des Verstorbenen, Nancy Dell'Olio, herzlich.











Der ehemalige Fußballnationalmannschaftskapitän David Beckham (49) nahm am Freitag (13. September) an der Beerdigung seines früheren Nationalmannschaftrainers Sven-Göran Eriksson (1948-2024) in der Fryksände Kirche in Torsby, Schweden, teil. Der gebürtige Schwede war am 26. Augst im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.