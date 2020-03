1 Pellegrino Matarazzo und der VfB Stuttgart wollen beim SV Wehen Wiesbaden gewinnen. Foto: dpa

Der VfB Stuttgart reist an diesem Sonntag zum SV Wehen Wiesbaden. Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wir berichten in unserem Spieltagsblog rund um die Begegnung.

Stuttgart - Neun Spiele stehen in der zweiten Liga noch aus, der VfB muss am kommenden Sonntag zum SV Wehen Wiesbaden reisen. Und das, obwohl das Coronavirus bereits für Verlegungen, Geisterspiele und auch das Aussetzen ganzer Sportwettbewerbe gesorgt hat. So ist etwa der Spielbetrieb in der amerikanischen NBA oder der deutschen DEL komplett gestoppt.

• Spiel in Wiesbaden unter Ausschluss der Öffentlichkeit

• VfB will Platz zwei vor dem Hamburger SV verteidigen

• Coronavirus – wie geht es im deutschen Fußball weiter?

Wir berichten rund um die aktuellen Geschehnisse beim VfB Stuttgart und begleiten die Partie in Wiesbaden mit einem Spieltagsblog. Informationen, Wissenswertes, Videos und Bilder – alles gibt es an dieser Stelle bis zum Abpfiff der Partie am Sonntag in Rheinhessen.