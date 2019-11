1 VfB-Kapitän Marc Oliver Kempf fällt mit einer Rotsperre für die Partie beim SV Sandhausen aus. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Wir berichten mit unserem multimedialen Spieltagsblog rund um die Zweitliga-Partie des VfB Stuttgart beim SV Sandhausen an diesem Sonntag. Los geht es bereits am Freitag mit der VfB-Pressekonferenz.

Stuttgart/Sandhausen - Die Vorrunde der Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga geht in den Endspurt. Noch drei Spiele stehen für den VfB Stuttgart an. Den Auftakt macht das Spiel an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker) beim SV Sandhausen.

• Rückkehr nach Sandhausen für Philipp Förster

• Tausende VfB-Fans pilgern an den Hardtwald

• Kann der VfB nach dem Derbysieg nachlegen?

Wir berichten in gewohnter Manier rund um das Spiel – mit unserem multimedialen Blog. Ticker, Wissenswertes, Videos, Bilder und das Neueste aus den sozialen Netzwerken – hier verpassen Sie nichts. Los geht es mit der obligatorischen Pressekonferenz mit VfB-Trainer Tim Walter an diesem Freitag.