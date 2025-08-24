SV Pattonville verliert in Aldingen: Zwei Gegentore in einer Minute entscheiden das Spiel

Die ganze erste Halbzeit kämpften die Spieler des SV Pattonville am Sonntag im Auswärtsspiel beim Vorjahres-Vizemeister TV Aldingen wacker, hielten den deutlich mehr Ballbesitz habenden Gegner weitgehend vom eigenen Tor fern und warfen sich mit Biss in die Zweikämpfe. Der Lohn: Bis zur Halbzeitpause hielten die Gäste gegen den favorisierten Gegner ein nicht unverdientes torloses Remis.

Dann jedoch folgte kurz nach dem Seitenwechsel eine Schicksalsminute. Genau gesagt Minute 50: In dieser traf der TV Aldingen nicht nur einmal, sondern gleich doppelt. „Das ist uns in der Vorbereitung auch schon passiert, das kriegen wir leider nicht raus. Wir können so ein erstes Gegentor nicht abschütteln“, hadert Pattonvilles Trainer Michael Felix. Zweimal habe seine Mannschaft in dieser Phase gepennt und die gute Ausgangsposition damit hergeschenkt.

Beim ersten Gegentor schien die Situation zwischenzeitlich tatsächlich schon bereinigt. Nach einem Schuss von Aldingens Toptorjäger Dominik Hoffmann aus 20 Metern war Keeper Jan Moor zur Stelle und parierte den Ball in Richtung Eckfahne. Doch im Nachsetzen brachten die Aldinger den Ball doch noch einmal ins Zentrum, wo Jannis Seibold zu viel Platz hatte und aus 17 Metern zur Führung links oben einschoss. Keeper Moor streckte sich erneut, erreichte den Ball diesmal jedoch nicht.

Und kaum war der Anstoß ausgeführt und die Tormusik verstummt, klingelte es erneut im Kasten des SVP. Nachdem der Ball verloren gegangen war, schickte Aldingens Brahim Santino Renz auf der rechten Seite Dominik Hoffmann auf die Reise. Der hatte wenig Gegenwehr, scheiterte aus kurzer Distanz zunächst jedoch am Keeper. Doch der Ball rollte Hoffmann abermals vor die Füße. Und im zweiten Versuch beim Nachstochern war Hoffmann aus kürzester Entfernung erfolgreich – das 2:0 für den TVA. „Brutal“, so das Statement von Coach Felix angesichts des Doppelschlags.

Der Plan Pattonvilles war damit hinfällig. „Der war bis dahin gut aufgegangen“, so der Trainer. Ziel war es gewesen, das Spiel möglichst lange offenzuhalten, um an Ende über die bessere Kondition zu kommen und möglichst noch zuzuschlagen. Doch Aldingen machte es nun abgezockt, ließ der Pattonviller Offensive keinen Platz. Selbst Offensivmann Selvedin Shanmugarajah, der in der ersten Hälfte eine wichtige Anspielstation war, um den Ball vorne zu halten und zu verteilen, war nun lange Zeit abgemeldet. Er selbst kam immerhin in Minute 66 zu einem Schuss aus 17 Metern, sein Versuch wurde vom Verteidiger aber abgeblockt.

Die Aufholjagd kommt zu spät

Stattdessen sorgte Aldingen für die vermeintliche Vorentscheidung. Nach einem langen Pass war Brahim Santino Renz auf der rechten Seite komplett allein und konnte sich aussuchen, seine beiden mitgelaufenen Mitspieler zu bedienen oder den Keeper zu umkurven. Er entschied sich für Zweiteres und schob zum 3:0 ein (76.). Damit belohnte der zur zweiten Hälfte gekommene Renz sich für eine starke Leistung, der Rechtsaußen hatte immer wieder starke Aktionen gezeigt.

Und Pattonville? Das kam in der Schlussphase trotzdem noch einmal auf. Hatte offensichtlich tatsächlich noch mehr Luft als der Gegner. Jannik Hoffmann schoss in Bedrängnis drüber (77.), sechs Minuten später verkürzte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Grigorios Moissiadis immerhin auf 1:3. Nach Vorlage von Shanmugarajah schoss er aus zentraler Position nicht überaus wuchtig, dafür platziert flach ins Eck. Die Gäste wollten nun mehr, hatten nun Oberwasser. Doch gefährlich wurde der SVP erst wieder in der Nachspielzeit, als der Keeper einen Schuss von Philip Mandic parierte. Wenige Sekunden später hielt er zudem nach einem Freistoß von Mandic im Nachfassen.

„Aldingen hat unsere Fehler ausgenutzt und es nach der Führung clever gemacht. Uns fehlt in solchen Phasen leider das Körperliche, wir waren zu lethargisch und lassen so etwas dann über uns ergehen“, sagt Trainer Felix. Der Schlussspurt seines Teams kam zu spät. Nach dem 8:3-Auftaktsieg gegen ein nach einem Platzverweis dezimiertes AKV Ludwigsburg ist der SVP damit womöglich zurück im harten Bezirksliga-Alltag.

SV Pattonville: Moor – Hack (87. Öztürk), Heinz, Grimbacher, Abder-Razzag – Milijkovic (52. Hoffmann), Vetter, Gelt (57. Kravchenko), Kunberger (46. Moissiadis) – Shanmugarajah, Mandic.