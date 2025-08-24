SV Pattonville verliert in Aldingen: Zwei Gegentore in einer Minute entscheiden das Spiel

Der Bezirksligist SV Pattonville kommt nach dem Doppelschlag im Derby beim TV Aldingen zu spät zurück und verliert mit 1:3 (0:0).
Die ganze erste Halbzeit kämpften die Spieler des SV Pattonville am Sonntag im Auswärtsspiel beim Vorjahres-Vizemeister TV Aldingen wacker, hielten den deutlich mehr Ballbesitz habenden Gegner weitgehend vom eigenen Tor fern und warfen sich mit Biss in die Zweikämpfe. Der Lohn: Bis zur Halbzeitpause hielten die Gäste gegen den favorisierten Gegner ein nicht unverdientes torloses Remis.