SV Pattonville hat neuen Coach: Ein „positiv Fußballverrückter“ betritt Neuland

1 Pattonvilles Spielleiter Matthias Hirschmann (links) und Vorstand Michael Uhse (rechts) freuen sich über die Verpflichtung von Coach Michael Felix. Foto: privat

Michael Felix, der neue Coach des SV Pattonville, hat viel von Ex-Bundesligatrainer Thomas Letsch gelernt und wird das Team nur in Nuancen verändern.











Link kopiert



Der Mensch neigt ja gerne dazu, sich in seinem gewohnten Kosmos zu bewegen – sei es am Arbeitsplatz, in der Familie oder auch in der Freizeit. Michael Felix hält auch nicht viel von zu all zu großen Umbrüchen, doch der Fußball-Lehrer hat jetzt seine Komfortzone - sprich den Rems-Murr-Kries verlassen, um sich im Bezirk Enz/Murr in ein spannendes Abenteuer zu stürzen. So jedenfalls beschreibt der 53-Jährige sein neues Engagement beim Fußball-Bezirksligisten SV Pattonville. Felix tritt damit die Nachfolge von Trainer Marc Bachhuber an, von dem sich der Verein nach fünfeinhalb Jahren Zusammenarbeit vor Weihnachten getrennt hatte.