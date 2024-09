SV Pattonville gewinnt Pokalderby gegen SVK: Am Ende bleibt nur dieses bittere Gefühl

Vielleicht hat ihn ja die Anwesenheit seines Bruders Michael motiviert, der beim Fußball-Regionaligisten SGV Freiberg die Nummer eins im Tor ist. Daniel Gelt jedenfalls, Neuzugang beim Bezirksligisten SV Pattonville, sorgte mit seinem Treffer in der 77. Minute zum 2:1 für den vorentscheidenden Treffer in der ersten Runde des Bezirkspokals Enz/Murr beim SV Kornwestheim . So richtig freuen über den Treffer konnte er sich aber erst, als Philipp Mandic in der Nachspielzeit mit dem dritten und Tobias Uhse mit einem verwandelten Foulelfmeter nachlegten in einem ansprechenden Pokalduell der beiden Stadtrivalen.

Und damit war es eine rundum gelungenen Woche für die Gelt-Brüder, denn der Freiberger Keeper hatte mit seiner Formation tags zuvor die Stuttgarter Kickers mit 3:1 aus dem wfv-Pokal geworfen. Die Pattonviller feierten nach dem 4:1 ausgelassen auf dem Nebenplatz des SVK – der Kunstrasenplatz wird erst Ende dieser Woche fertig und im Stadion konnte mangels Flutlicht auch nicht gespielt werden.

Stadtduell war sehr lange ausgeglichen

In der ersten Hälfte merkte man der Begegnung noch an, dass die Kornwestheimer, die auch auf dem Platz trainieren, etwas besser vertraut waren mit dem kleinen und engen Feld. Lange konnten sie die Partie offen halten, erspielten sich auch ohne die beiden verletzten Stammspieler Nico Schürmann und Marco Reichert zumindest in der ersten Hälfte einige Chancen: In der 16. Minute hatte Neuzugang Sandro Freitas die erste Möglichkeit. Eine Minute davor war auch der SV Pattonville durch Tobias Uhse vor dem Kasten von SVK-Keeper Lukas Buchholz aufgetaucht, der den Ball aber klären konnte.

Besser macht es dann Stefano Nicolazzo, der das Team von Trainer Markus Koch in der 33. Minute nach einem kleinen Sololauf mit einem schönen Schuss aus rund 16 Meter ins Kreuzeck mit 1:0 in Führung brachte. Da war die Welt der Gastgeber für einige Minuten noch in Ordnung. Doch die Elf von Trainer Marc Bachhuber glich noch vor dem Pausenpfiff aus. Nach einem Freistoß und einem abgewehrten Kopfball donnerte Jannik Hofmann (40.) den Ball unter die Latte.

Pattonville nutzt den entscheidenden Moment

In der zweiten Hälfte hatten die Kornwestheimer mehr Ballbesitz, ohne jedoch die gut gestaffelte Pattonviller Defensive in Bedrängnis zu bringen. Zu ungenau, zu überhastet agierte die Koch-Elf. „Ohne unsere Verletzten fehlt uns momentan die Durchschlagskraft. Wir waren nicht gefährlich genug“, sagte Markus Koch, der darauf hofft, dass Marco Reichert, der die Partie wegen einer Zerrung im Oberschenkel nur als Zuschauer verfolgte, kommende Woche zumindest wieder ins Lauftraining einsteigen kann.

Die Pattonviller hingegen lieben solche Spiele, wenn sie sich zurückziehen und auf den entscheidenden Moment warten können. In der 77. Minute war es dann so weit, als Gelt nach einem Konter und einem passenden Zuspiel von der rechten Seite das Runde ins Eckige bugsierte. Kurz darauf schwächten sich die Kornwestheimer selbst, die noch Zeit für ein Ausgleichstor und ein mögliches Elfmeterschießen gehabt hätten, als Pirmin Löffler nach zweimaligem Meckerns die gelb-rote Karte sah.

In Unterzahl fehlt dem Team dann der Glaube und die Gäste entschieden in der Nachspielzeit durch die Treffer von Mandic und Uhse das Pokalduell endgültig für sich. „Ich bin zufrieden. Wir haben das clever gemacht, ohne dabei einen Schönheitspreis zu gewinnen“, sagt Pattonvilles Trainer Marc Bachhuber. Für den SVP steht am Sonntag in der Bezirksliga schon wieder ein Derby an, wenn es zum SV Aldingen geht. „Wir fahren mit einem guten Gefühl da hin. Bei uns funktionieren einige Dinge schon sehr gut“, sagt der Coach. Dazu zählt auch die Integration der Neulinge – allen voran Daniel Gelt. „Er ist genau die Verstärkung, die wir uns erhofft haben“, sagt Bachhuber.

Nächster SVK-Gegner heißt Lomersheim

Ganz anders die Gefühlswelt bei seinem Kollegen Markus Koch, dessen Team nach der Auftaktniederlage gegen Schwieberdingen noch auf den ersten Sieg wartet. Koch haderte auch mit den vier Gegentreffern. „Mit einem1:2 wären wir auch ausgeschieden, aber so bleibt eben dieses bittere Gefühl“, sagt Koch.

Viel Zeit zu trauern und auch zur Erholung hat man nicht, denn am Samstag steht schon die nächste Begegnung auf dem Zettel beim TSV Phönix Lomersheim, gegen die der SVK laut Koch eine ausgeglichene Bilanz aufzuweisen hat. Weiterarbeiten, das Pokalspiel abhaken, lautet das Motto. Aber Koch nimmt trotz des 1:4 auch einige positive Erkenntnisse mit zum Auswärtsspiel: „Altobelli, Güngür und Freitas haben der Mannschaft gute Impulse gegeben. Darauf kann man aufbauen.“

SV Kornwestheim: Buchholz – Läubin (85. Aziz Bulut), Altobelli, Nicolazzo, Di Romana (60. Mira) , Güngür, Freitas, Löffler, Uzun (57. Schima), Plitzner, Buck

SV Pattonville: Moor, Ahmedi, Bäurle, Metzger, Shammugarajah (58. Cömert), Uhse, Garcia Urbina, Gelt, Hoffmann, B. Akpolat, K. Mandic.