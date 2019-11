1 Mijo Tunjic (vorne) ist mit 13 Toren der Toptorjäger der Kickers. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

In der Oberliga gastieren die Kickers am Samstag ab 14.30 Uhr beim SV Linx. Die Blauen wollen nach dem Sieg gegen den VfB II nachlegen und weiter punkten. Hier können Sie die Partei im Liveticker verfolgen.

Stuttgart - Dieser Sieg war Balsam auf die geschundene Kickers-Seele. Durch den deutlichen 3:0-Erfolg im Stadt-Derby gegen den VfB II haben die Stuttgarter Kickers in der Oberliga Baden-Württemberg ein deutliches Zeichen gesetzt. Nun geht es für die Jungs von Trainer Ramon Gehrmann darum, diese Leistung zu bestätigen. Am Samstag tritt der Tabellenfünfte beim SV Linx an. Um 14.30 Uhr ist Anstoß im Hans-Weber-Stadion.

Nach einer zwischenzeitlichen Ergebniskrise haben sich die Blauen wieder gefangen, zuletzt sieben von neun möglichen Punkten geholt und nur noch zwei Zähler Rückstand auf Tabellenführer FV Ravensburg. Insbesondere der Sieg gegen den VfB II zeigte das Potenzial der Mannschaft um Toptorjäger Mijo Tunjic. Der Gegner aus Linx ist nun allerdings auch schon seit drei Spielen ungeschlagen und hat vor allem durch den 3:2-Sieg beim 1. CfR Pforzheim am vergangenen Wochenende aufhorchen lassen. Zwar ist der Club momentan Drittletzter, doch es sind nur vier Punkte auf Platz sieben.

„Gegen uns zu spielen, ist für die Mannschaften in der Oberliga der Saisonhöhepunkt. Da gibt jeder immer 100 Prozent. Deswegen gibt es für uns in dieser Klasse einfach keine leichten Spiele“, sagte Kickers-Kapitän Tobias Feisthammel am Mittwoch bei der Premiere der Kickers-Dokumentation „Ein Traum in Blau“.

Ob die Blauen ihre Serie fortsetzen oder der SV Linx ein Stolperstein wird, können Sie in unserem Liveticker verfolgen, den wir gemeinsam mit den Kickers und dem Fußballportal FuPa.net anbieten.