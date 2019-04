1 Kickers-Stürmer Mijo Tunjic hofft auf einen Sieg in Linx. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers sind der Oberliga Baden-Württemberg derzeit das Maß aller Dinge. Mit einem Sieg beim SV Linx wollen die Blauen die Tabellenführung ausbauen. Hier geht es zum Liveticker.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers könnten am Samstag mit einem Sieg beim SV Linx (Anpfiff 15.30 Uhr) ihre Tabellenführung in der Oberliga Baden-Württemberg weiter ausbauen. Allerdings müssen die Blauen beim Auswärtsspiel in Südbaden ohne ihren Kapitän auskommen. Tobias Feisthammel zog sich am vergangenen Wochenende beim 5:0-Heimerfolg gegen den TSV Ilshofen einen Innen- und Außenbandriss zu. Für den 31-jährigen Innenverteidiger wird wohl Daniel Niedermann in die Mannschaft rücken.

Flitsch freut sich über Konkurrenzkampf

In der Offensive hat Trainer Tobias Flitsch gegen den Tabellenviertzehnten derweil die Qual der Wahl. Abdenour Amachaibou und Sebastian Schaller haben gute Einsatzchancen. „Es ist unser großes Plus, dass wir rotieren können – je nach Gegner und Form der einzelnen Spieler. Das macht uns für die Kontrahenten unberechenbar“, freut sich Flitsch über den Konkurrenzkampf.

In Zusammenarbeit mit unserem Amateurfußballportal FuPa Stuttgart und den Stuttgarter Kickers bieten wir ab 15 Uhr einen Liveticker aus dem Hans-Weber-Stadion in Linx an.