1 Kevin Dicklhuber und die Kickers wollen in Linx einen Sieg. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem 1:1-Unentschieden zu Hause gegen Villingen nun wieder einen Dreier einfahren. Ob das gegen Linx gelingt, können Sie in unserem Liveticker verfolgen.















Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem etwas enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen Villingen nun wieder einen Sieg einfahren. Am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) treten die Blauen in der Oberliga Baden-Württemberg beim SV Linx an. Ein Sieg beim Tabellensiebzehnten ist für die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal im Aufstiegskampf Pflicht. Zuletzt konnten die Degerlocher den kleinen Ausrutscher der Freiberger, die am Samstag beim FV Ravensburg ran müssen, nicht nutzen – der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt weiterhin drei Punkte.

Markus Obernosterer wohl zurück im Kader

Eine gute Nachricht gibt es vorab: die Kickers können in Linx womöglich wieder auf die Stärken von Markus Obernosterer zurückgreifen. Der Österreicher kehrt nach einer längeren Verletzungspause zurück in den Kader. Wie sich die Blauen in Linx schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Stuttgarter Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Eine Woche später haben die Blauen aus Degerloch den 1. FC Rielasingen-Arlen zu Gast.