SV Leonberg/Eltingen siegt erneut: Basketballer des TSV Malmsheim jagen ihren Gegner wie ein Pitbull

Der TSV Malmsheim beißt sich in der Landesliga oben fest, auch der SV Leonberg/Eltingen jubelt zum dritten Mal in Folge – die Malmsheimer Frauen verlieren in der Regionalliga.
Als ein Highlight des Wochenendes bezeichnete Trainer Manuel Martinez den 76:51-Erfolg seines TSV Malmsheim beim TSB Schwäbisch Gmünd in der Basketball-Landesliga. Mit einer fokussierten und bissigen Anfangsphase hatte sein Team den Gegner überrascht. Defensiv hatte der TSV die Partie durchgehend im Griff, die Spieler hatten den Gegnern „wie Pitbulls hinterhergejagt“, wie es Martinez umschrieb.