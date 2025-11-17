SV Leonberg/Eltingen siegt erneut: Basketballer des TSV Malmsheim jagen ihren Gegner wie ein Pitbull

Der TSV Malmsheim beißt sich in der Landesliga oben fest, auch der SV Leonberg/Eltingen jubelt zum dritten Mal in Folge – die Malmsheimer Frauen verlieren in der Regionalliga.

Als ein Highlight des Wochenendes bezeichnete Trainer Manuel Martinez den 76:51-Erfolg seines TSV Malmsheim beim TSB Schwäbisch Gmünd in der Basketball-Landesliga. Mit einer fokussierten und bissigen Anfangsphase hatte sein Team den Gegner überrascht. Defensiv hatte der TSV die Partie durchgehend im Griff, die Spieler hatten den Gegnern „wie Pitbulls hinterhergejagt“, wie es Martinez umschrieb.

Auch offensiv glänzte Malmsheim, wenngleich das Team im zweiten Viertel die Zügel schleifen ließ. Nach der Pause fing sich die Mannschaft wieder, von Topscorer Luis Müller (24 Punkte) angeführt, deklassierte Malmsheim den TSB und bleibt punktgleich mit Spitzenreiter Nellingen.

TSV-Trainer Manuel Martinez mahnt trotz Platz zwei in der Landesliga zu Zurückhaltung. Foto: Pressefoto Baumann

Martinez beschwichtigt jedoch: „Es ist noch zu früh, von der Meisterschaft zu reden. Wir sind ganz ohne Ansprüche in die Saison gestartet.“ Vor dem Hintergrund freut den Trainer vor allem die spielerische Entwicklung seines Teams: „Mich freut es, dass die Jungs so reinwachsen und das Team zusammenwächst. Das ist eine sehr positive Entwicklung und eine Gewinner-Mentalität.“

SV Leonberg/Eltingen mit starker Defensive

Gewinnen konnte auch der SV Leonberg/Eltingen bei der Sportvg Feuerbach mit 70:45 und feierte den dritte Ligaspielsieg in Folge. Nach einem ausgeglichenen ersten Satz kippten die Kräfteverhältnisse zugunsten der Gäste. Trainer Niko Tokas freute sich über die Abwehrleistung:„In der Defensive haben wir jetzt endlich mal drei Spiele in Folge hintereinander gut verteidigt.“ Trotz des guten Offensivspiels um Routinier Jochen Mikait (15 Punkte) fehlt es seiner Mannschaft aber noch an den richtigen Trefferquoten, Niko Tokas ist sich aber sicher: „Sobald wir das im Griff haben, fängt die Saison so richtig an.“

TSV-Frauen verlieren ersatzgeschwächt

Weniger im Griff hatten die Frauen des TSV Malmsheim den MTV Stuttgart II, bei dem der Regionalligist 47:67 unterlag. Trainerin Lisa Bonds begründete die Niederlage mit den Ausfällen mehrerer Stammkräfte, durch die fehlenden Wechseloptionen sei der Mannschaft wie in der Vorwoche am Ende die Luft ausgegangen. Die Mannschaft war in allen Vierteln hinterhergelaufen, obschon die 20 Punkte Differenz laut Bonds deutlicher aussehen, als es das Spiel tatsächlich hergab. Erneut überzeugte Katharina Greb als Topscorerin mit 16 Punkten.