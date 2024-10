SV Leonberg/Eltingen: Rekord mit über 120 Teilnehmern: „Männer mögen von Frauen im Yoga nicht beobachtet werden“

1 Yoga wird als Sport für Frauen wahrgenommen: Rund 85 Prozent der Kursteilnehmer beim SV Leonberg/Eltingen sind weiblich. Foto: IMAGO/Oscar Lopera

An diesem Freitag veranstaltet der SV Leonberg/Eltingen eine Yoga-Stunde ausschließlich für Männer mit mehr als 100 Teilnehmern. Kursleiterin Yasemin Durbak kennt die Gründe, warum gemischte Kurse für manche Männer ein rotes Tuch sind.











Yoga und Männer? Das klingt für manche wie Erdbeereis mit Senf. Die Kurse der aus Indien stammenden Lehre, die sowohl geistige als auch körperliche Übungen und Praktiken enthält, werden zum überwiegenden Teil von Frauen besucht. Der SV Leonberg/Eltingen wollte deshalb ein Zeichen setzen und hat Männer aufgerufen, sich für eine Yoga-Stunde an diesem Freitag (18 Uhr) in der SV-Sporthalle anzumelden – Ziel waren 100 Teilnehmer. Mittlerweile gibt es mehr als 120 Anmeldungen, was SV-Geschäftsführer Carsten Nestele und Kursleiterin Yasemin Durbak ziemlich stolz macht und sie von einem Rekord in der Region sprechen lässt. Die Leonbergerin erklärt, warum sich Männer häufig fürchten, gemeinsam mit Frauen einen Yoga-Kurs zu besuchen.