SV Leonberg/Eltingen: Neues Führungs-Quartett bei den Handballern

Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen modifizieren die Struktur in der Abteilung und wählen Stefan Schuster zum Chef. Die Erhöhung des Beitrages wird einstimmig akzeptiert.

Es waren ein paar Bretter zu bohren bei den Handballern des SV Leonberg/Eltingen: Am Montag standen die Erhöhung des Abteilungsbeitrags sowie die Umstrukturierung der Führungsriege auf der Tagesordnung – das hätte zu Diskussionen führen können, doch die Versammlung mit 70 Teilnehmern lief „überaus harmonisch“ ab, wie Matthias Groß berichtete.

Der 57 Jahre alte Handball-Chef trat in der neuen Abteilungsspitze einen Schritt zurück. Das umstrukturierte Gremium besteht aus dem neu gewählten Abteilungsleiter Stefan Schuster (49) sowie den drei Stellvertretern Melanie Glaser (Jugend), Dirk Kägler (Finanzen) und Matthias Groß (Orga und Technik). „Wir wollten die Abteilung breiter aufstellen und verjüngen“, betonte Groß.

Rund um 30 Prozent erhöhter Beitrag

Die beachtliche Erhöhung des Abteilungsbeitrages um etwas mehr als 30 Prozent wurde ohne Gegenstimmen angenommen – ein aktiver erwachsener Spieler (kein Student) bezahlt nun 145 Euro pro Jahr. Seit 2019 war der Abteilungsbeitrag nicht mehr erhöht worden. „Seit damals haben sich unsere Rahmenbedingungen deutlich verändert“, erläuterte Stefan Schuster, „die Kosten sind in zentralen Bereichen massiv gestiegen.“ So explodierten allein die Reinigungskosten (wegen des Harzes) für die Hallen um mehr als 70 Prozent, die Schiedsrichterkosten stiegen gar um 78 Prozent, die die Verwaltungskosten um knapp 40 Prozent.

Gerade die Zusammenlegung der drei Handball-Bezirke Württemberg, Nordbaden und Südbaden führt zu neuen finanziellen Lasten, da die Auswärtsfahrten für die Männer und Frauen in der Oberliga deutlich weiter sind und aufgrund dieser Distanzen weniger Gästefans bei den Heimspielen im Sportzentrum verzeichnet werden. „Sportlich befinden wir uns voll im Soll“, sagte Matthias Groß, „gerade auch in der Jugend spielen drei Mannschaften – zwei weibliche, eine männliche – in der Oberliga.“