SV Leonberg/Eltingen: Neues Führungs-Quartett bei den Handballern

Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen modifizieren die Struktur in der Abteilung und wählen Stefan Schuster zum Chef. Die Erhöhung des Beitrages wird einstimmig akzeptiert.
Es waren ein paar Bretter zu bohren bei den Handballern des SV Leonberg/Eltingen: Am Montag standen die Erhöhung des Abteilungsbeitrags sowie die Umstrukturierung der Führungsriege auf der Tagesordnung – das hätte zu Diskussionen führen können, doch die Versammlung mit 70 Teilnehmern lief „überaus harmonisch“ ab, wie Matthias Groß berichtete.