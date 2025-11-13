SV Leonberg/Eltingen Handball: Rafet Oral – der Mann, der nicht nein sagen kann

Rafet Oral bestreitet als Interimscoach des SV Leonberg/Eltingen das vierte Spiel, wenn der Oberligist am Samstag (20 Uhr) den TSV Altensteig empfängt. So hatte er das nicht geplant.
Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. So ziemlich jeder, der sich irgendwo im Sport bewegt, schlitterte wie ein Auto auf einer Eisfläche mal in eine Situation, die man nicht hatte kommen sehen. Eine Situation, die man hätte vermeiden wollen. „Eigentlich wollte ich in dieser Saison weniger machen“, sagt Rafet Oral.