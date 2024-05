SV Kornwestheim beim Final Four

1 Große Unterstützung im hohen Norden: Die A-Juniorinnen (vorne) und ihre Fans beim Final Four in Buxtehude. Foto: Verein

Die weibliche A-Jugend des SV Kornwestheim holt sich beim Final Four um die Deutsche Meisterschaft in Buxtehude mit einem überragenden 42:37 (23:15) gegen den HC Leipzig Platz drei. Dem späteren Titelträger Frankfurter HC hatte sich der SVK zuvor geschlagen geben müssen.











Link kopiert



Buxtehude wird den SV Salamander Kornwestheim so schnell nicht vergessen. Nicht etwa, weil man den Gastgebern den Titel bei den Deutschen Meisterschaften weggeschnappt hätte – das hat der Frankfurter Handball Club am Sonntagnachmittag erledigt, als er den Buxtehuder SV in einer spannenden Partie mit 26:24 besiegte. Damit krönt sich Kornwestheims Gegner vom Samstagnachmittag mit dem Meistertitel.