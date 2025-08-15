SV Fellbach: Waldbaden: Der Sprung ins „Badebecken“ voller Bäume

Waldbaden kommt ursprünglich aus Japan, findet aber auch hierzulande immer mehr Anhänger. Auch der SV Fellbach bietet Kurse an.
„Waldbaden? Gibt es denn hier oben auf dem Kappelberg einen See?“ Die freudige Aussicht auf ein Bad im kalten Nass an ungeahnter Stelle schien dem jungen Mann zu gefallen. Doch dann klärte ihn Susan Bense, die Leiterin des Sportzentrums Loop des SV Fellbach, auf: Nein, Waldbaden habe nichts mit Schwimmen in einem See oder Bad zu tun. Auch wenn es durchaus ähnlich positive Effekte auf den Körper habe. Er könne sich ja zu einem der nächsten Workshops im Herbst anmelden und dann Genaueres erfahren. Der junge Mann, nicht mehr ganz so begeistert, versprach aber immerhin, es sich zu überlegen.