SV Fellbach Udo Wente: Statt Sport und Geografie zu unterrichten,Geschäftsführer geworden

Mitte der 1990er Jahre beschloss der Vorstand des SV Fellbach verstärkt verdiente Sportler als Mitarbeiter in den Verein zu holen. Darunter waren Sabine Alber und Susan Bense aus der Leichtathletik-Abteilung, Laszlo Szabo und Karol Gschweng von den Gewichthebern sowie Regine Gaiser und Udo Wente aus der Handball-Abteilung. Für den 64-jährigen Udo Wente ist an diesem Dienstag der letzte Arbeitstag. Der langjährige Geschäftsführer geht nach 31 Jahren in den Ruhestand.

Noch einmal wird Udo Wente in die Geschäftsstelle des SVF im Untergeschoss der Wichernschule gehen und seinen Übergangsschreibtisch räumen. Nicht nur auf der vereinseigenen Homepage des SV Fellbach hat Nachfolger Dominic Oest schon seinen Platz eingenommen. Auch an seinem alten Platz sitzt der neue Geschäftsführer bereits seit dem 1. April dieses Jahres.

Udo Wente ist ein guter Handballer gewesen. Als kleiner Bub hatte er bei den Minis des SVF angefangen, in der A-Jugend wechselte er zum TV Obertürkheim, dessen A-Junioren in der Oberliga spielten. Bei den Männern durchlief er mehrere Stationen bei anderen Vereinen, ehe er als 27-Jähriger zurück zu seinem Heimatverein kam, der damals in der Landesliga spielte. Und mit Udo Wente kam der Erfolg. „Wir sind erst in die Verbandsliga und dann in die Oberliga aufgestiegen.“ Bis zu seinem sportlichen Ausstieg mit 32 Jahren trug er das Trikot des SV Fellbach.

Statt Lehrer wird Udo Wente Geschäftsführer

Dass er beruflich seinem Verein treu bleiben würde, war nicht geplant. „Ich habe Sport und Geografie auf Lehramt studiert, und zum Ende des Referendariats kam dann das Angebot des SVF“, sagt Udo Wente. Mit seiner „schwierigen Fächerkombination von zwei Nebenfächern“ habe er wenig Chancen im Bildungssystem gehabt, also nahm er an. „Es war die richtige Entscheidung, der Job hat mir mehr gelegen als der Lehrerberuf“, sagt Wente heute. Und das Schönste sei der Kontakt mit unterschiedlichen Menschen gewesen, mit Mitgliedern aus allen Altersklassen, ehrenamtlichen Mitarbeitenden und Angestellten.

Der Handballer Udo Wente im Trikot des SV Fellbach. Foto: Patricia Sigerist

1995 war ein wichtiges Jahr für den SV Fellbach, nicht nur weil Udo Wente kam. Am 1. Juli wurde das Balance, das vereinseigene Fitness-Studio, eröffnet. „Das war ein großer Entwicklungsschritt.“ Die Mitgliederzahl sei von knapp mehr als 4000 auf 4500 hochgeschnellt. „Wobei wir erst seit zwei Jahren die Vorgabe haben, dass jeder, der im Balance trainiert, Mitglied im Hauptverein sein muss.“ Auch die Zahl der Mitarbeitenden ist gewachsen. „Denn in jener Zeit ging auch die Trägerschaft für die Kindersportschule Kiss von der Stadt auf den Verein über.“

Das letzte große Ding: Der Umbau der Vereinsgaststätte

Ein weiteres „herausragendes Projekt“ sei das Loop gewesen, sagt Wente. Das Bewegungszentrum des SV Fellbach wurde 2010 als Erweiterung des Balance eröffnet und vereint mit der Bewegungslandschaft, der Dance-Academy oder der Trendsport-Academy viele Angebote für alle Altersgruppen unter einem Dach. „Ich war vom ersten Gespräch bis zur Einweihung beteiligt und habe viel gelernt.“ Das letzte große Ding beim SVF, das Wente miterlebt hat, war der Umbau und die Neuverpachtung der Vereinsgaststätte. Den Bau der Gäuäckerhalle III, der genehmigt ist, aber aufgrund der finanziell klammen Lage der Stadt vorerst auf Eis geschoben wurde, wird er künftig aus der Ferne verfolgen.

Jeder Verein in Fellbach macht sein eigenes Ding

Es gab aber nicht nur gute Zeiten, auch was die Zusammenarbeit mit den anderen beiden großen Fellbacher Sportvereinen, dem TSV Schmiden und dem TV Oeffingen, betrifft. „Als der TSV mit seinem Activitiy auf Fellbacher Markung kam, war das anfangs schon schwierig“, sagt Udo Wente. Heute mache jeder Verein sein eigenes Ding. „Aber wenn es Themen gibt, bei denen man zusammenschaffen muss, funktioniert es.“ So habe man zum Thema Jugendschutz eine gemeinsame Veranstaltung auf die Beine gestellt. „Aber es gibt schon eine gewisse Konkurrenz, eben weil wir viele gleiche Angebote haben, doch wir kommen untereinander aus.“ Die aktuelle Mitgliederzahl von knapp 5200 sei zudem realistisch für die Sportstätten, die der SVF zur Verfügung habe.

Die Corona-Zeit war eine schwierige Zeit – auch für Udo Wente

Gerne erinnert sich Udo Wente auch an das 125-Jahr-Jubiläum des SV Fellbach im Jahr 2015 zurück. „Wir hatten ein super Organisationsteam, und die Veranstaltungen haben viel Spaß gemacht.“ Weniger gern denkt er an die Corona-Zeit. „Über den Sport hat sich keiner richtig Gedanken gemacht.“ Ständig seien neue Verordnungen gekommen, sie hätten Online-Videos gemacht und eine Teststation am Rathaus betrieben.

Udo Wente will seinem Sohn in der Ersten Bundesliga zuschauen

Der Entschluss, mit 64 Jahren aus dem Berufsleben auszusteigen, sei ein bewusster Schritt, betont Udo Wente. Er freue sich darauf, selbst wieder mehr Sport zu treiben, im Balance und mit den alten Handballkumpanen, die sich regelmäßig zum Kicken treffen. Und Wente will auch seine beiden Söhne, den 26-jährigen Felix Wente beim SVF in der Verbandsliga, und Till, 24, beim Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten, von der Tribüne anfeuern. Er möchte spazieren gehen, sich um den Garten mit Obstbäumen kümmern – und ehrenamtlich um das Archiv des SVF im Untergeschoss der Vereinsgaststätte. „Ich werde Unterlagen einsortieren, Nachlässe sichten und einordnen, einfach die Ordnung und das System erhalten. Ich denke einen Tag pro Woche werde ich dort sein.“