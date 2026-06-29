SV Fellbach Udo Wente: Statt Sport und Geografie zu unterrichten,Geschäftsführer geworden

Udo Wente, der Geschäftsführer des SV Fellbach, hat an diesem Dienstag seinen letzten Arbeitstag. Der 64-Jährige kümmert sich künftig ehrenamtlich um das SVF-Archiv.
Mitte der 1990er Jahre beschloss der Vorstand des SV Fellbach verstärkt verdiente Sportler als Mitarbeiter in den Verein zu holen. Darunter waren Sabine Alber und Susan Bense aus der Leichtathletik-Abteilung, Laszlo Szabo und Karol Gschweng von den Gewichthebern sowie Regine Gaiser und Udo Wente aus der Handball-Abteilung. Für den 64-jährigen Udo Wente ist an diesem Dienstag der letzte Arbeitstag. Der langjährige Geschäftsführer geht nach 31 Jahren in den Ruhestand.