1 Der Trainer Marc Metzger (links) und sein Assistent Patrick Lämmle Foto: Maximilian Hamm

Dem Trainerduo Marc Metzger und Patrick Lämmle gelingt mit dem Bezirksliga-Team des SV Fellbach der erste Sieg. Beim TV Stetten und beim TSV Schmiden II fallen sehr späte Tore.















Am Ende der Hinrunde hätte es in der Bezirksliga fast doch noch einen Wechsel an der Tabellenspitze gegeben. Die Fußballer des TSV Schornbach, erst von der Landesliga in die Bezirksliga abgestiegen und in dieser Runde zumeist erster Verfolger des FSV Waiblingen, führten im direkten Vergleich bis zur 70. Spielminute mit 3:0; Dominik Kowalski, Jakob Biedermann und Kevin Mezger hatten getroffen. Doch in den finalen 20 Spielminuten kam die Mannschaft um den Trainer Giuseppe Catizone, früher jahrelang in Fellbach aktiv, zurück und schaffte noch den Ausgleich. Zweimal traf Marcel Zimmermann, der die Torschützenliste der Bezirksliga mit 25 Treffern anführt, außerdem war Hamdan Yasir für den Waiblinger Verbund erfolgreich.

Der FSV Waiblingen kommt nach einem 0:3-Rückstand noch zu einem 3:3

Selbstverständlich verfolgt auch Marc Metzger die Situation an der Tabellenspitze, obschon die Fußballer des SV Fellbach II zurzeit gegen den Abstieg kämpfen. Marc Metzger hatte die Zweitvertretung des SVF vor rund einem Monat mit seinem Assistenten Patrick Lämmle als Nachfolger von Saban Erdogmus übernommen und durfte sich am Sonntag über den ersten Sieg freuen. Sein Team setzte sich beim Tabellennachbarn SV Unterweissach mit 4:3 (2:2) durch und ist zum Ende der Hinrunde noch vom Relegationsplatz einen Rang nach oben geklettert. Die Torschützen für den SV Fellbach II: Matteo Binner, Niklas Koroll und zweimal Ilias Michaltsis, allesamt aus dem Verbandsliga-Kader. „Jetzt haben wir in der Winterpause Zeit, an einigen Dingen zu feilen, um dann die Rückrunde gestärkt angehen zu können“, sagt Marc Metzger. In der zweiten Januarwoche möchte er seine Spieler wieder um sich versammeln und dann dreimal wöchentlich trainieren lassen. Die Rückrunde beginnt für sie am 19. Februar mit einem Gastspiel beim Tabellendrittletzten SV Steinbach. An diesem Dienstag hat der Coach seinen Spielern freigegeben, sie sollen das Halbfinalspiel bei der Weltmeisterschaft zwischen den Teams aus Argentinien und Kroatien anschauen können. Am Donnerstag treffen sie sich noch einmal zum gemeinsamen Jahresabschluss.

Auch der Torwart Benjamin Daur trifft spät für den TV Stetten

Für die Fußballer des TSV Schmiden um ihren Trainer Damir Lisic hat die Winterpause in der Kreisliga A (Staffel 1) bereits früher als gedacht begonnen. Weil der Platz beim KTSV Hößlinswart am Sonntagnachmittag witterungsbedingt unbespielbar war, wurde das Spiel kurzfristig abgesetzt. Der Ligakonkurrent TV Stetten dagegen durfte am Sonntag beim SC Urbach ran und hat seine Erfolgsserie ausgebaut. Die Mannschaft um den Trainer Ralf Haluk gewann ein turbulentes Spiel mit 4:3 (2:2), obwohl sie in der 90. Spielminute noch mit 2:3 zurückgelegen und nur noch mit zehn Spielern agiert hatte. Nach den Treffern von Stefan Schuster und Tim Stützlein in der ersten Spielhälfte musste eben der Abteilungsleiter Stefan Schuster in der 80. Spielminute mit Gelb-Rot vom Platz. Es hatte nur noch wenig für einen Erfolg der Gäste gesprochen, dann netzten aber der nach vorn geeilte Tormann Benjamin Daur per Kopf (91.) und Marcel Helmi (92.) doch noch ein für den TV Stetten. „Das zeichnet unsere Gruppe aus, auch wenn ein bisschen Glück dazugehört“, sagte der Coach Ralf Haluk. Für die zweite Vertretung des TSV Schmiden waren die finalen Spielminuten am Sonntag in der Kreisliga A (Staffel 2) dagegen weniger erfreulich. Das Team um den Trainer Kevin Woida hatte im Abstiegskampf beim Tabellennachbarn TAHV Gaildorf nach Treffern von Luis Puppa, Thomas Hildebrand und einem Eigentor von Sezgin Cimen bereits mit 3:1 geführt, ehe Alpan Yildiz und Tanju Kocacöl kurz vor Schluss noch für die Gastgeber trafen.