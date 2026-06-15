Bei der Mitgliederversammlung des SV Fellbach an diesem Montag wird Silvana Bürkle mit dem Wanderpreis „Sportliches Vorbild“ ausgezeichnet.
Im Sport ehrenamtlich engagierte Menschen sind meist Teamplayer. Auf Silvana Bürkle, die bei der an diesem Montag stattfindenden Mitgliederversammlung des SV Fellbach mit dem Wanderpreis „Sportliches Vorbild“ ausgezeichnet wird – im vergangenen Jahr erhielt ihn Felix Wente –, trifft das gleich in doppelter Hinsicht zu. In der Budoabteilung des SVF, also jenem Verbund, der sich mit fernöstlichen Kampfsportarten und Kampfkünsten beschäftigt, kann sich die Judo- und Jiu-Jitsu-Trainerin auf zahlreiche engagierte Unterstützer verlassen: „Ohne dieses wunderbare Team wären wir jetzt nicht da, wo wir sind“, sagt die 54-Jährige.