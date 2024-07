SV Fellbach: Sportliches Vorbild Carina Rattay: Von der Auszeichnung völlig überrascht

1 Der SVF-Vorsitzende Tilmann Wied ehrt Carina Rattay. Foto: /Michael Käfer

Carina Rattay von der Abteilung Badminton wird bei der morgigen Mitgliederversammlung des SV Fellbach mit dem Wanderpreis „Sportliches Vorbild“ geehrt.











Vom einen Sportverein ständig zum anderen zu wechseln, um ein paar Euro mehr einzustreichen, ist nicht das Ding von Carina Rattay. Auch die Aussicht, eine Spielklasse höher Badminton zu spielen, ließen die 31-Jährige stets kalt. Der SV Fellbach ist ihre sportliche Heimat, seit ihr Bruder Felix Rattay die damalige Fünftklässlerin in die Sporthalle mitnahm. In der Badminton-Abteilung hat sich Carina Rattay aber nicht nur selbst sportlich betätigt, sondern auch anderen Freude an der Bewegung vermittelt. Dafür wurde sie jüngst mit dem Wanderpreis „Sportliches Vorbild“ geehrt.