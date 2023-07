1 Kevin Karl (rechts) mit dem serbischen Gegner Jovan Miolski Foto: Kadir Caliskan

Arionas Kolitsopoulos aus Griechenland und Seymur Gasimov aus Aserbaidschan standen sich am Dienstagabend im Finale gegenüber. Ersterer gewann das Abschlussduell in der Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm. Zehn Titel insgesamt waren oder sind bei den U-17-Europameisterschaften in der griechisch-römischen Stilart zu vergeben, die in dieser Woche in der rumänischen Kapitale Bukarest ausgetragen werden. Arionas Kolitsopoulos hat einen davon erobert. Kevin Karl saß bei den abschließenden Handgreiflichkeiten in seinem Klassement traurig auf der Tribüne. Der Nachwuchsringer des SV Fellbach hatte sich früh aus dem Wettbewerb verabschieden müssen.