Am Anfang, gibt Klaus zu, habe er sich sehr schon schwer getan. Inzwischen würden aber die meisten Übungen viel besser klappen und er fühle sich auch wohler. Speziell der Rücken zwickt nicht mehr gar so. Kein Wunder. Immerhin macht der 69-Jährige, der seinen Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, schon im zweiten Jahr beim Reha-Kurs Adipositas-Sport mit, den der SV Fellbach dienstags im Multifunktionsraum seines Loops anbietet.

In der Gemeinschaft macht es mehr Spaß Wie auch seine Mitstreiterin Margareta, 73, hat Klaus 50 Übungseinheiten von seinem Arzt verschrieben bekommen. Seitdem ist der dienstägliche Besuch im Loop für beide Senioren ein Pflichttermin, der nur in ganz selten Fällen abgesagt wird. Allein zu Hause würden beide die Übungen wohl eher nicht machen, obschon das gut möglich wäre. „Ich bin ein Herdentier. In der Gemeinschaft ist es viel einfacher, die Übungen zu machen“, sagt Margareta, die gemerkt hat, dass ihre allgemeine Beweglichkeit wieder besser wird.

Abwechslungsreiche Übungen

Und außerdem sei da ja auch noch Birgit Eitle, die lizenzierte Übungsleiterin, die den Kurs leitet und ihre Sportlerinnen und Sportler immer wieder gekonnt zu motivieren weiß. „Die Übungen sind sehr abwechslungsreich. Es macht immer Spaß“, sagt Margareta und schwingt die 500 Gramm Kugeln weiter schwungvoll von hinten nach vorn. Und Spaß machen soll der Kurs auf jeden Fall – und ganz nebenbei auch die Muskeln aufbauen, was wiederum den Stoffwechsel ankurbeln kann. Dass die Übungen jeder mitmacht, wie er kann, steht außer Frage. „Ich will ja, dass die Leute jede Woche wiederkommen“, sagt Birgit Eitle, die auch Gesundheitscoach ist und so auch ab und an Tipps zur richtigen Ernährung geben kann. „Manchmal ergibt sich da einfach ein kurzer Austausch“, sagt sie.

Wenn bei einem der aktuell acht Kursteilnehmern eine Übung mal so gar nicht klappen will, dann gibt es von Birgit Eitle auch mal eine Einzelkorrektur – mit dem Hinweis „und wenn es nur zweimal klappt, ist es auch in Ordnung“. Was dem Gegenüber gleich wieder ein dankbares Lächeln ins mitunter auch leicht verschwitzte Gesicht zaubert.

Beim Dehnen lächeln wieder alle

50 Minuten lang geht der Kurs, längere Pausen gibt es nicht. Schließlich ist die Bewegung das A und O – nicht nur für das Abnehmen, sondern auch für das eigene Wohlbefinden. 15 Minuten dauert an diesem Dienstag das Aufwärmen zu langsamer Musik, nach 25 Minuten geht es mit Übungen auf dem Stuhl weiter. Die allerdings sind für die Teilnehmer nicht minder anstrengend, sodass schon immer mal der Griff zur Trinkflasche nötig ist. Beendet wird die Einheit mit ein paar Dehnübungen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist bei allen wieder das Lächeln im Gesicht zurück.

Wer sich für den Reha-Kurs Adipositas-Sport interessiert, kann sich auf der Homepage des SVF (www.svfellbach.de) schlau machen oder einfach mal zu einer Schnupperstunde vorbeikommen. Der Kurs findet dienstags von 11 bis 11.50 Uhr statt. Teilnehmen kann man mit einer Rehasport-Verordnung vom Arzt, die dann noch von der Krankenkasse genehmigt werden muss.