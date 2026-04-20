SV Fellbach Regionalliga: Abstieg der Basketballer wegen schwieriger Umstände

Die Basketballer des SV Fellbach II haben ihr Saisonziel, den Verbleib in der Regionalliga 2, verpasst.
Die Basketballer des SV Fellbach II haben sich mit einer finalen Niederlage, der insgesamt 19., am vergangenen Samstag wieder aus der Regionalliga 2 (oder Baden-Württemberg) verabschiedet. Der Aufsteiger, der sich erst im vergangenen Frühjahr über Aufstiegsspiele für die Liga qualifiziert hatte, verlor gegen den Tabellenachten SV Tigers 03 Tübingen mit 75:96 Punkten. Zur Pause lagen die Gastgeber um Trainer Vilius Sermokas, der diesmal nur acht Spieler zur Verfügung hatte, bereits mit 39:50 hinten.