In der RTL-Spielshow „Ninja Warrior Germany“ zeigen zahlreiche Athleten im Hindernisparcours ihr Können. Beim SVF eifern derweil zahlreiche Jungen und Mädchen diesen Stars nach.
Noah Mengistu weiß ganz genau, was er einmal werden will: der beste Ninja Warrior auf der ganzen Welt. Dafür trainiert der Zwölfjährige, der die sechste Klasse am Gustav-Stresemann-Gymnasium in Schmiden besucht, schon seit Jahren. Mittlerweile mehrmals in der Woche. „Das ist sein Leben. Es gibt für ihn nichts anderes mehr“, sagt Papa Robel Mengistu. Auch an diesem Donnerstagabend sitzt er wieder einmal in der Multifunktionshalle im Sportzentrum Loop des SV Fellbach und schaut seinem Filius zu, wie der sich voller Energie an den verschiedenen Hindernissen versucht. Mal erfolgreich, mal weniger. Wenn er vom Hindernis fällt, dann landet er weich in der Schnitzelgrube, grinst, reibt die Hände noch einmal mit flüssigem Magnesium ein und nimmt den nächsten Anlauf.