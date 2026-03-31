Wenn Dominic Oest an diesem Mittwoch seinen ersten Arbeitstag beim SV Fellbach hat, dann neigt sich beim SV Fellbach eine Ära dem Ende zu. Nach einer dreimonatigen Übergabephase wird der 47-Jährige zum 1. Juli die Position des Geschäftsführers von Udo Wente übernehmen. Dieser ist seit 1995 beim SVF fest angestellt. Zunächst war er vier Jahre Sportlicher Leiter, seit 1999 ist er Geschäftsführer. Auf den baumlangen Handballer folgt nun ein 1,89 Meter großer Volleyballer.

Gegen mehr als 100 Bewerber durchgesetzt „Er wird den SV Fellbach in eine gute Zukunft führen“, sagt Vorstandsmitglied Christian Bauer. Immerhin hat sich der auch mit einem braunen Gürtel im Judo sowie mit praktischer Erfahrung im Taekwondo, im Outdoorsport und im Schwimmsport ausgestattete Dominic Oest gegen mehr als Hundert Mitbewerber durchgesetzt. Ein vielseitiger Athlet also, der nicht nur beim Wellenreiten vor der französischen Atlantikküste mit Aufs und Abs umgehen kann, sondern auch beruflich schon ein Wellental durchschreiten musste.

Auch die SV Winnenden ist ein Mehrspartenverein

Sechs Jahre war Dominic Oest zuletzt Geschäftsführer Sport bei der Sportvereinigung Winnenden. Sein Amtsantritt in der Geschäftsstelle neben dem Wunnebad fiel also zusammen mit dem Ausbruch der Coronapandemie. „Ich habe die ersten Jahre nur Hygienekonzepte geschrieben und versucht, die Mitarbeiter in Teilzeit zu halten“, sagt Dominic Oest. Mit rund 3000 Mitgliedern ist die SV Winnenden zwar nur etwa halb so groß wie der SV Fellbach, beide Vereine haben aber viele Ähnlichkeiten. Beispielsweise ist die Sportvereinigung ebenfalls ein Mehrspartenverein und verfügt in seinem Sportpark über ein Sportvereinszentrum samt Bewegungslandschaft. „Ich habe wirklich eine tolle Zeit in Winnenden gehabt“, betont Dominic Oest. Die Suche nach einer neuen Herausforderung in einem größeren, dichter an Stuttgart gelegenen Verein reizte ihn dennoch. Zudem hat er die Entwicklung des SV Fellbach zumindest aus der Ferne schon seit vielen Jahren verfolgt. „Die Strahlkraft des Erfolgs habe ich wahrgenommen“, sagt der ehemalige Verbandsliga-Volleyballer in Anspielung an die Auftritte des SV Fellbach in der Volleyball-Bundesliga.

Bei der SG Stern Christian Bauer kennen gelernt

Fachlich ist der Diplom-Sportwissenschaftler ohnehin bestens auf seine Aufgaben vorbereitet. Schon das Abitur bestand er 1998 mit einem Sport-Leistungskurs, um anschließend bei einem Sportartikelhersteller die Ausbildung zum Industriekaufmann zu absolvieren. Danach zog es ihn in das akademische Mekka der bundesdeutschen Sportausbildung, an die Deutsche Sporthochschule in Köln. „Ich wusste schon immer, dass ich im organisatorischen Umfeld des Sports arbeiten wollte und nicht als Trainer“, sagt Dominic Oest und wählte folglich die Studienschwerpunkte Ökonomie und Management. Trainer war er nebenher trotzdem – bei einer Volleyballmannschaft.

Nach dem Studienabschluss 2008 arbeitete der seither in Leonberg-Höfingen wohnende Vater einer neunjährigen Tochter zunächst im Betriebssport. Bei der SG Stern lernte er auch das SVF-Vorstandsmitglied Christian Bauer kennen, der als Geschäftsführer eines Sportdienstleisters arbeitet.

Der Neue kann gut zuhören

Außer der fachlichen Qualifikation und der einschlägigen Berufserfahrung könnte der im Sauerland geborene Westfale auch menschlich ein Gewinn für den SV Fellbach werden. Seine kommunikativen Stärken dürften beim SVF und dessen Umfeld positiv wahrgenommen werden. „Ich kann gut zuhören“, sagt Dominic Oest, der das Gehörte dann aber auch umsetzen will.

Erst einmal ins Beziehungsgeflecht eintauchen

Ehrenamt und Hauptamt so zu verzahnen, dass alle gemeinsam am selben Ende desselben Stricks ziehen, ist ihm ein Anliegen: „Wichtig sind immer die Menschen, sie sind das A und O.“ Gleichzeitig wird Dominic Oest aber auch die Technik in Form der weiter voranschreitenden Digitalisierung und der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz beschäftigen.

Mit vorgefertigten Konzepten wird Dominic Oest heute ganz sicher nicht in die SVF-Geschäftsstelle im Untergeschoss der Wichernschule marschieren. Die DNA des Vereins aufnehmen, dessen Akteure kennenlernen und in das Beziehungsgeflecht eintauchen, das ist für den Nachfolger des Schwerathleten Hansjörg Schaupp, des Basketballers Eberhard Blank und des Handballers Udo Wente zunächst angesagt.