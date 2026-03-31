Dominic Oest, 47, ist der designierte Nachfolger von SVF-Geschäftsführer Udo Wente. An diesem Mittwoch beginnt der Diplom-Sportwissenschaftler seine Einarbeitungsphase.
Wenn Dominic Oest an diesem Mittwoch seinen ersten Arbeitstag beim SV Fellbach hat, dann neigt sich beim SV Fellbach eine Ära dem Ende zu. Nach einer dreimonatigen Übergabephase wird der 47-Jährige zum 1. Juli die Position des Geschäftsführers von Udo Wente übernehmen. Dieser ist seit 1995 beim SVF fest angestellt. Zunächst war er vier Jahre Sportlicher Leiter, seit 1999 ist er Geschäftsführer. Auf den baumlangen Handballer folgt nun ein 1,89 Meter großer Volleyballer.