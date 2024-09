SV Fellbach: Jiu-Jitsu: 928 Jahre Kampfsporterfahrung

1 Erfahrenes Trainertrio: Rainer Struensee, der im Vordergrund Peter Kollmannthaler im Griff hat, sowie Willy Deuringer (3. v. re.). Foto: /Michael Käfer

In der Budo-Abteilung des SV Fellbach sind im Team Jiu-Jitsu die „Alten Krieger“ aktiv, die auch im hohen Alter noch auf der Matte stehen und ihre Kenntnisse gerne an jüngere Kampfkunstfreunde weitergeben.











Peter Kollmannthaler verzieht das Gesicht. Er ist in diesem Moment das freiwillige Opfer von Rainer Struensee. Einen optimal angesetzten Waki-Gatame, also einen Hebel am ausgestreckten Arm, zeigt der Jiu-Jitsu-Trainer seinen Sportfreunden an diesem Donnerstagabend. Üblicherweise ist das für den Besitzer des Arms keine vergnügungssteuerpflichtige Angelegenheit, obwohl Jiu-Jitsu sich mit „Sanfte Kunst“ übersetzen lässt. „Es ist nicht sanft für den, an dem es gemacht wird, sondern nur sanft für den, der es macht“, sagt Rainer Struensee und grinst. Peter Kollmannthaler trägt es dennoch mit Fassung. Der 69-Jährige weiß, worauf er sich eingelassen hat. Und sein Partner stoppt, bevor die Pein allzu penetrant wird.