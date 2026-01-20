1 Sofie Wolfbeiß Foto: Günter Schmid

Die Handballerinnen des SV Fellbach scheinen mit ein wenig Verspätung in der Landesliga angekommen zu sein. Nachdem der Aufsteiger mit nur einem Sieg in sieben Spielen – der war ausgerechnet im Stadtderby gegen den HC Schmiden/Oeffingen II gelungen – auf dem letzten Platz überwintert hat, gelang im nun im zweiten Spiel des neuen Kalenderjahres bereits der zweite Sieg. So muste am Sonntag der Tabellenvierte SV Leonberg/Eltingen II ohne Punkte die Heimfahrt antreten, nachdem die Gastgeberinnen nach 60 Spielminuten mit 28:24 die Oberhand behielten. In der Tabelle hat sich der SVF auf den achten Platz vorgearbeitet und ist nun punktgleich mit dem Siebten und Sechsten des Klassements.