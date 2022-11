1 Kickers-Trainer Mustafa Ünal darf mit den vergangenen Wochen sehr zufrieden sein. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

An diesem Dienstag treten die Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal-Achtelfinale beim SV Fellbach an. Hier gibt es das Spiel ab 14 Uhr im Liveticker.















Der Oktober hätte für die Stuttgarter Kickers nicht besser laufen können. In der Oberliga Baden-Württemberg gewann das Team von Trainer Mustafa Ünal alles, hat mittlerweile acht Siege in Serie gefeiert. Und auch im DFB-Pokal erhielt man von ganz Fußball-Deutschland viel Lob für das beachtliche 0:2 gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Geht es im November so weiter?

Einen ersten Schritt können die Kickers an diesem Dienstag machen. An Allerheiligen startet der neue Monat gleich mit dem Achtelfinale im WFV-Pokal für den Oberliga-Spitzenreiter. Die Blauen treten beim Verbandsligisten SV Fellbach an. Anpfiff im Max-Graser-Stadion ist um 14 Uhr.

Wie sich die Blauen gegen Fellbach schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

In der Liga geht es für die Degerlocher am Samstag weiter. Dann gastieren die Kickers ab 14 Uhr beim FC 08 Villingen.