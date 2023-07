1 Timo Marx will für eine weitere Saison beim SV Fellbach bleiben. Foto: Privat

Die Fußballer des SV Fellbach haben ihren Kader für die kommende Saison in der Verbandsliga so gut wie beisammen.









Die Mammutsaison ist Geschichte. 38 Spieltage haben die Verbandsliga-Teams bis 11. Juni hinter sich gebracht – trotz einer neuerlichen Corona-Unterbrechung Ende 2021. In der nächsten Runde stehen in der höchsten Spielklasse des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) ein paar Begegnungen weniger bevor. 18 oder 19 statt zuletzt 20 Mannschaften werden vom ersten August-Wochenende an in dieser Verbandsliga mitwirken. Die Ungewissheit über die Anzahl der Ligabeteiligten ist auf eine noch ausstehende Entscheidung zurückzuführen. Nach dem 5:0-Auswärtserfolg am Samstag tritt der FC Holzhausen in sechs Tagen zum Rückspiel daheim gegen den FC Denzlingen an. Der Tabellenzweite der Verbandsliga in Württemberg ist gegen den badischen Vertreter dem Oberliga-Aufstieg schon ganz nah. Die Akteure des SV Fellbach um den neuen Cheftrainer Mario Marinic können eine Etage tiefer daher von 17 und nicht von 18 Konkurrenten ausgehen.